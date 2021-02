Dinastía Pinal: Conoce a Camila Valero, la última gran ESTRELLA y HEREDERA de la familia: FOTOS

Silvia Pinal es considerada una de las mejores actrices de todos los tiempos de México, pero su talento no quedó ahí, ya que sus hijas, nietas y ahora bisnietas siguen su legado en el mundo del cine, televisión y los grandes escenarios del país desde la época dorada del cine mexicano hasta la actualidad.

Ahora te presentamos a la última heredera de el talento y calidad que corre por las venas de los Pinal, siendo la hija menos de Stephanie Salas y Pablo Valero, músico de Santa Sabina; así es, estamos hablando de Camila Valero Salas, la nueva sensación en redes sociales y pero también en la televisión y películas.

Con 24 años, es considerada una de las menos conocidas de la Dinastía Pinal, pero eso no quiere decir que no esté brillando en el mundo artístico, ya que desde pequeña comenzó su modelaje y teatro, siendo “Bizbirije” el primer programa donde apareció con tan solo 10 años.

Después de enfocarse en sus estudios y de vivir en Estados Unidos, donde estudió teatro en la Universidad de Nueva York de donde salió en 2018 para comenzar una carrera de manera oficial en el cine, donde formó parte del elenco de “Perfectos desconocidos”, posteriormente los hizo en “Dos veces tú”.

Para el 2019 dio el salto a Netflix, donde formó parte de “Desenfrenadas”, uno de los grandes proyectos del gigante de streaming en México. Por último, trabajó en la serie “Herederos por accidente”, por lo que a pesar de contar con poco tiempo en el mundo de la actuación ya cuenta con varios proyectos que respaldan su talento.

¿Por qué no está en el radar de las Pinal?

A pesar de ser heredera directa de Silvia, es una persona que no se ha querido meter en los problemas familiares, por lo que no figura mucho en los temas de las Pinal, pero sabe que el ser parte de esa familia tiene ventajas como desventajas, por lo que asegura que no todo es bueno por el simple hecho de ser una de las Pinal.

Eso sí, lleva muy buena relación con su hermana Michelle Salas, con quien está en constate contacto a pesar de que lleva unos cuantos años viviendo en Miami Florida; pero eso no es factor para que las hermanas se reúnan y hagan viajes juntas, mismos que presumen en redes sociales, donde ambas son una sensación cada vez que publican algo.

