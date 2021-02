Globos de Oro 2021: ¿Qué CANAL transmite la entrega 78 de los PREMIOS este 28 de febrero?

Este fin de semana se realizará la entrega de los Golden Globes, también conocidos como Globos de Oro, que reconocen a lo mejor del cine y la televisión. Es por ello que durante estos dos días se podrán apreciar distintos programas especiales para poder conocer más a los nominados. Cabe señalar que esta ceremonia se lleva a cabo desde los Estados Unidos, pero se podrá ver en distintos países.

La entrega de los Golden Globes es el inicio de la temporada de premios dentro del mundo del entretenimiento. Con motivo de la pandemia, esta entrega, que será la número 78, tuvo que ser reprogramar más de un mes después de su fecha tradicional. La transmisión se realizará de manera exclusiva a través del canal TNT, que pertenece al servicio de televisión de paga. Esta premiación comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 28 de febrero.

¿Dónde será la entrega?

La gala se realizará desde el hotel Berverly Hilton, localizado en Beverly Hills, California, y será presentada por las actrices Amy Poehler y Tina Fey. Estos premios son organizados por el Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, en ellos destacan 24 categorías. Catorce están destinados a lo mejor del cine y once se destinan a las producciones mejor logradas del séptimo arte: el cine.

Previo a la entrega de loa Globos de Oro, la misma cadena TNT realizará un programa especial titulado Punto de Encuentro, que comenzará a las 19:00 horas. La emisión contará con la conducción de la actriz mexicana Yalitza Aparicio, reconocida por su brillante participación en la cinta 'Roma', del director Alfonso Cuarón. Lety Sahagún también estará a cargo de la presentación para aportar sus conocimiento al respecto.

El programa no solo contará con los comentarios de estas destacadas mujeres, sino que nos presentarán entrevistas con los nominados. Se destacará a las mejores producciones de la temporada, se hablará sobre los favoritos para llevarse los premios. Ante esto, Aparicio reveló durante una entrevista para el medio El Tiempo que esta faceta es mucho más relajada, pues no se tiene la adrenalina cuando se recibe una nominación.

A la par, el canal E! Entertainment prepara un programa especial en la víspera de la entrega de los Golden Globes. El especial dará inicio con el especial E! News Golden Globes Awards, que estará conducido por la bella actriz Carla Medina que se encargará de repasar los pormenores de la entrega. Posteriormente, Live from E! Golden Globes Awards estará encabezado por expertos en alfombras rojas. Por último, E! Front Row Golden Globes Award será una especie de mesa redonda en donde se hablará sobre los premios de este año. La transmisión de estos programas dará inicio a las 18:00 horas.

Incluyen a Salma Hayek

Los Golden Globes son junto con los Oscars, los premios de mayor reconocimiento en la industria del séptimo arte y la televisión. Se tiene la impresión de que los ganadores de los Globos de Oro serán los mismos que se otorgarán en la entrega del Oscar. En las últimas horas, se dio a conocer por parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a lista de estrellas que participarán en la ceremonia.

De entre los nombres se incluye a la actriz mexicana Salma Hayek, Laura Dern, Jamie Lee Curtis y Angela Bassett. Cabe destacar que son dos películas producidas por Netflix las que lideran estos premios con cinco menciones, se trata de The Trial of the Chicago y Mank.

Con información de El Tiempo.

rcb