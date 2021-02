¿The Beatles en México? Este disco CONFIRMARÍA esta increíble VISITA

Corre el rumor de que a finales del año 1969, un par de integrantes de The Beatles arribaron al estado de Oaxaca para conocer a la sacerdotisa y chamana María Sabina y al mismo tiempo probar sus famosos hongos curativos. Durante el regreso del estado sureño a la Ciudad de México, decidieron hacer una parada entre Puebla y el Estado de México, debido a que habían escuchado la leyenda del Popocatépetl y el Iztaccihuátl, así que tomaron una desviación para poder conocer el lugar en donde se encuentran los colosos.

Durante la expedición, uno de los guías que acompañaban a los integrantes del cuarteto, se dice que eran John Lennon y George Harrison, decidió hacer una parada en la comunidad de Tepetlixpa para descansar y comer a lo que los beatles accedieron. Poco tiempo después de este hecho, surgió una banda local con el nombre de la La Banda Plástica de Tepetlixpa, quienes se caracterizaron por interpretar algunos de los temas más sobresalientes de los británicos.

¿Mito o realidad?

De acuerdo con el relato de José M. Silva, director de la agrupación, Lennon y Harrison comieron mole, pulque, totopos y nopales en una especie de celebración por su presencia. Dos años después de este encuentro, en 1971, La Banda Plástica de Tepetlixpa editó un disco al que nombraron 'Adiós a los Beatles', que se conforma por una decena de versiones de canciones de The Beatles, interpretados con instrumentos populares de la región.

A más de 50 años de este peculiar encuentro, existe solo una fotografía de este testimonio. Misma imagen fue utilizada en la carátula del disco que ahora ha adquirido un estatus de culto y se ha elevado su cotización dentro de los coleccionistas de álbumes. Algunos pobladores afirman haber visto a un par de integrantes de The Beatles en aquella ocasión, pero salvo estos testimonios no existe una prueba contundente que confirme la visita de los ingleses a territorio mexicano.

Por desgracia, John Lennon y George Harrison murieron antes se ser abordados sobre este acontecimiento, por lo que el rumor de su visita quedara en solo eso. Si es cierto o no, lo que sobresale de esta curiosa anécdota es la presencia de este álbum 'Adiós a los Beatles', que se coloca como uno de los homenajes más originales que han recibido las canciones del cuarteto de Liverpool. Es interesante escuchar los grandes éxitos con arreglos de regional mexicano. Un disco que se tiene que escuchar.

1969, un año caótico

1969 fue un año muy turbulento para The Beatles. De manera no oficial, este año se dio la separación definitiva de la banda. A inicios de enero, los británicos ingresaron al estudio de grabación para registrar el disco 'Get Back', que después fue llamado 'Let it Be' (publicado en marzo de 1970 y que supone el último trabajo de la banda), pero esta sesiones no hicieron más que enfatizar el estrés que existía entre ellos. Un último intento por rescatar su grandeza se dio a mediados de año con la grabación de 'Abbey Road'.

Este disco es considerado como uno de sus trabajos más finos, debido a la grandeza de sus canciones. The Beatles se despidieron como lo que fueron: la mejor banda de la historia. En septiembre, John Lennon dio a conocer a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr su decisión de separarse de la banda, pero no lo hizo público. Dos día debutó con su nuevo proyecto: Plastic Ono Band. Esto podría ser una inspiración para el nombre de la banda de Tepetlixpa, pues Plastic Ono Band puede ser traducido como Banda Plástica de Ono.

La crisis de The Beatles se hizo más evidente a inicio de 1970, cuando John Lennon apareció con su nueva banda en la televisión. Ante esto, Paul McCartney decidió lanzar su álbum debut en donde hacía pública su separación de la agrupación, hecho que conmocionó al mundo de la música. De esta manera, el 10 de abril es considerado como la fecha de la ruptura de la banda más influyente.

