Ximena Duque confiesa que la MATERNIDAD con su hija Skye la hace LLORAR por esta razón

Ximena Duque recibió a su hija Skye el pasado 6 de febrero, y apenas unas semanas después confesó que hay un tema que la hace llorar.

“La verdad no había querido hablar de esto”, declaró la actriz colombiana a través de unas Stories en su cuenta de Instagram.

Duque reveló que está consumiendo algunos suplementos alimenticios porque ya no amamanta a su bebé, pues aceptó que tiene muchas dificultades para hacerlo, por lo que decidió mejor dejar de intentar.

“Tenía la ilusión, dije ‘Quiero amamantarla por lo menos seis meses’. Tenía esas ganas, esa ilusión, pero bueno yo creo que han sido varios factores los que afectaron esta situación”. Noticias Relacionadas ¿¡Qué le ha hecho esta pandemia a mi hija!?

Ximena explicó que cuando nació su bebé ella acababa de recuperarse del coronavirus, por lo que cree que esta enfermedad pudo haber cambiado su cuerpo y por eso no logra lactar de forma adecuada.

Y el segundo factor que considera clave es que, durante el parto, ella recibió una anestesia muy fuerte que hizo que en cuando los doctores sacaron a su bebé, cayera dormida profundamente, y no despertó sino hasta seis horas después.

Cuando finalmente recuperó la conciencia, le acercaron a la bebé y ella intentó ponerla en su pecho para que comiera, pero Skye “escupía” el pezón y no quería comer de ahí. Su teoría es que, ya que el primer alimento que recibió la bebé fue mediante un biberón, y es más suave y fácil de tomar de ahí, ahora la nena no desea hacer el trabajo extra.

Duque añadió que, el dolor de no poder practicar la lactancia materna con su hija no era solo emocional, sino también físico, por las molestias que causa la leche acumulada en los senos. Por eso, decidió recurrir también a técnicas como la extracción, pero nada parecía funcionar.

Finalmente, dijo “Ya no más, Ximena, no te tortures más”.

Pero, a pesar de que sabe que esta decisión la hizo tomando en cuenta su bienestar y el de su hija, aceptó que es un tema que le causa dolor, pues realmente deseaba vivir esta experiencia con Skye.

“Veo fotos de mujeres dando pecho y no les voy a negar, me vienen las lágrimas porque era algo que yo quería”.

Su batalla con la lactancia

Ximena Duque habló sobre cómo fue su experiencia con sus otros hijos, Cristan, que ahora tiene 16 años, y Luna, de tres.

“Con mi hijo lo hice durante ocho meses, y me fue muy bien, una conexión divina. Con Lunita, solamente amamante dos meses. (…) Luna me destrozó, yo no les puedo explicar cómo me destrozó, a la hora de amamantar. Yo lloraba, literalmente, tenía sangre”.

La colombiana explicó que, cuando su bebé tenía dos meses, perdió a su papá. Y este trauma emocional también afectó su cuerpo y la leche se le “secó”.

Antes de despedirse, también pidió a las mamás que no se avergüencen por no amamantar a sus bebés, y pidió que no tomen en cuenta las críticas de personas que no conocen las razones.

acmg