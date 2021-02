José Joel explica la AUSENCIA de Marysol Sosa en homenaje a José José; ¿confirma PELEA con su hermana?

Para conmemorar un aniversario más del natalicio del cantante José José, sus hijos decidieron revelar una estatua en su honor en Cancún, Quintana Roo. Este homenaje se llevó a cabo el pasado 17 de febrero en donde lo más destacado fue la ausencia de Marysol Sosa, hija que el cantante tuvo con Anel Noreña. En las últimas semanas ha transcendido una posible pelea entre ella y su hermano José Joel que habría dado punto final a su amistad.

José Joel dio una entrevista al programa Sale el Sol en donde negó que exista un distanciamiento entre él y su hermana. Afirmó que la relación que llevan es muy sólida y que el único motivo de la ausencia de Marysol fue la pandemia de Covid-19, que continúa de manera muy intensa en la mayoría del territorio mexicano. La hija de José José tiene dos hijos, por lo que mantiene estrictas de seguridad ante la contingencia sanitaria.

Nuevo homenaje

El homenaje se realizó en la colonia Clavería de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. En este lugar, amigos, familiares y seguidores del 'Príncipe de la Canción' se dieron cita para interpretar las famosas 'Mañanitas'. Este año, el intérprete hubiera cumplido 73 años, pero de manera sorpresiva perdió la vida el pasado 28 de septiembre de 2019 en Florida, Estados Unidos.

Al mismo tiempo, José Joel no quiso declarar sobre la ausencia de Sara Salazar y Sara Sosa, segunda esposa e hija, respectivamente, de José José, quienes no recibieron invitación al evento. De hecho, el conflicto entre el José Joel y estas dos mujeres se ha acrecentado desde el deceso del cantante en 2019. Hasta el momento, no existe un vínculo entre ellos, sobretodo después de la aparición del testamento de José José.

Algunas personas afirman que José José perdió la vida a consecuencia de sus enfermedades, pero existe una nueva hipótesis de que la muerte se pudo deber a la tristeza que rodeaba al cantante. Durante gran parte de su vida, la inigualable voz que lo caracterizaba se había esfumado, se alejó de los escenarios y cuando regresó las críticas fueron muy duras. Además, el conflicto entre sus familiares lo sumió en una profunda depresión, misma que hizo mella en su frágil salud.

Herencia musical

Por otra parte, José Joel tiene en mente explotar los éxitos de su padre, pues en las últimas semanas se ha trasladado a Mazatlán, Sinaloa, para preparar un disco en homenaje al fallecido cantante. Lo que más sorprendió de esta decisión es que las canciones que inmortalizó 'El Príncipe de la Canción' estarán grabas con nuevos arreglos de banda. Algo que ha dividido opiniones entre los seguidores del cantante.

En redes sociales, el hijo de la leyenda compartió algunas imágenes en donde aparece acompañado de figuras como Julio Preciado y Pancho Barraza, quienes serían los asesores de José Joel en este nuevo proyecto que busca mantener viva la figura de José José a través de sus canciones. El proyecto llevará por nombre 'La fuerza de la herencia', así lo reveló el propio hijo del intérprete. Hasta el momento, no se han dado más por menores del álbum.

Aunque no se sabe qué grupos formarán parte de este proyecto, Pancho Barraza adelantó que realizará una versión a dueto con José Joel en el tema 'Lo que no fue no será'. Mientras que Julio Preciado hará un arreglo especial para el clásico 'Lo pasado, pasado', que fue publicada en el año de 1978.

Con información de Ella Eonline.

rcb