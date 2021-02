Britney Spears aclara rumores sobre su cuerpo; explica a su fans sus cambios físicos

Britney Spears se sigue consolidando como "la princesa del pop". A pesar de las múltiples dificultades que ha atravesado la cantante en la última década, la intérprete de "Oops!... I did it again" continúa movilizando a todos sus seguidores, ya sea para alabar sus proyectos o, incluso, para protegerla.

Por lo mismo, después de un video que ha dejado bastante consternado a más de un admirador de la famosa, ha decidido aclarar cualquier duda sobre su aspecto físico y el deterioro de su apariencia en una de sus más recientes publicaciones.

'Framing Britney Spears'

La preocupación de los fans por Britney no es algo nuevo. Después de que en 2008 la intérprete sufriera una serie de problemas con las drogas y, por consecuencia, la pérdida de la custodia de sus hijos e incluso su propia tutela; la vida de la cantante no ha sido nada fácil.

Desde ese momento, se especula sobre su salud mental y su capacidad para tomar decisiones, motivo principal por el cual perdió el control de su vida para pasar a manos de su progenitor, Jamie Spears.

Basado en los testimonios de personas cercanas a la joven y activistas del movimiento #FreeBritney, "Framing Britney Spears" es el documental que ahonda en los mejores y peores momentos de su carrera; especialmente en aquellos episodios desagradables con la prensa.

Sin embargo, desde que comenzó todo este movimiento que busca la liberación de Britney Spears y el reconocimiento de que es perfectamente capaz de llevar su vida personal y profesional, los fans temen por las represalias que esto pudiera ocasionar.

¿Britney esta retenida contra su voluntad?

El pasado miércoles, Spears compartió a través de su cuenta de Instagram un video de casi dos minuto de duración en el que se mostraba bailando en un top y unos pequeños shorts. El video acumuló muchas vistas en Instagram, pero también atrajo mucha atención de los fanáticos que compartieron sus preocupaciones respecto a su estado físico y al aumento de su peso.

Muchos consideran esto una llamada de auxilio que demostraría que está siendo retenida en contra de su voluntad; una hipótesis que desde el año pasado ha crecido en redes sociales entre los fanáticos.

Pero adelantándose un poco a estas especulaciones, la cantante se ha apresurado a aclarar que ese vídeo tiene varios meses y que desde entonces ha vuelto a ponerse en forma tras una etapa en la que se dejó llevar por los antojos de dulce.

mfsm