Así fue la emoción del hijo de Galilea Montijo al conocer a la cantante Rita Ora: VIDEO

Qué madre no haría lo que fuera por sus hijos, desde sacrificarse para que tengan lo esencial para su desarrollo hasta cumplirles sus más locos caprichos. En el caso de Galilea Montijo, se nota que es así, pues cada que puede manifiesta el gran amor que tiene por su pequeño Mateo.

En este caso, la talentosa conductora no ha dudado en hacerse acompañar por el pequeño a su trabajo y en esta ocasión no fue la excepción, pues durante una charla virtual que sostuvo con la cantante Rita Ora, él quedó sorprendido cuando la británica lo llenó de halagos y como era de esperarse se desató su emoción.

Mateo no dudó en saludar con un tímido "hola", pero en respuesta la intérprete de "For you", " Your Song" y "Let you love me" tuvo las palabras correctas para el niño: “¡Hola!, eres tan lindo. ¡Wow!, eres muy guapo...". En respuesta Mateo abrazó con cariño y fuerza a su mamá.

Galilea Montijo entrevista a Rita Ora

Aunque no domina bien el inglés, Galilea Montijo, ha destacado por ser una gran entrevistadora. En esta ocasión lo hizo con Rita Ora, para el canal Latin Us de manera virtual, y para muestra de lo bien que lo hizo, hay que mencionar que el momento estuvo plagado de diversión y muchas risas.

El mensaje de la cantante terminó por confirmar que al terminar la pandemia del Covid-19 es el poder encontrar más paciencia de la que ya se tenía antes o inclusive, los que tenían poca o nula tendrán más y verán el mundo de otra forma.

En este sentido, en lo que dura la contingencia sanitaria, aseguró que tratará de crear más música, pues es un medio importante que lleva amor a los corazones de las personas y en estos momentos, dijo, es cuando más se necesita,

lhp