Verónica Castro: Las MUJERES que han sido ligadas SENTIMENTALMENTE con ella

Una de las mujeres más queridas del mundo del espectáculo es Verónica Castro, quien durante muchos años ha sido una persona que ha demostrado tener todo lo que una mujer quiere: belleza, porte, inteligencia y empoderamiento el cual ha sabido utilizar durante toda su vida y su carrera en el medio artístico.

"La Vero" es una mujer que desde joven tuvo grandes éxitos y con el paso de los años estuvo en muchas de las producciones más importantes de televisión, cine y en la actualidad en series en donde siempre ha tenido un papel protagonista, ya que ella es una de las actrices más cotizadas.

Y no sólo eso, no hay que olvidar que Verónica Castro es una mujer que ha sabido también demostrar que frente al escenario no tiene miedo a improvisar, ya que uno de sus proyectos más exitosos que tuvo en su carrera fue el programa de "Mala noche", en donde pasaron muchos artistas de la época.

En ese tiempo, también se mencionaron muchas cosas, una de ellas fue que si a Verónica le gustaban las mujeres. Esto es algo que hasta este día nunca le ha sido comprobado, al contrario de otros hechos como sus parejas hombres como lo fue en su momento Manuel "Loco" Valdés con quien tuvo a Cristian Castro.

Sin embargo, algunas personas se han encargado de señalar que a "La Vero" si le gustarían las personas del género femenino y hay dos en particular de las cuáles se han mencionado muchas cosas y que han sido relacionadas directamente con la actriz y conductora con el paso de los últimos años.

¿Quiénes son las mujeres mencionadas?

La primera de ellas es la conductora Yolanda Andrade, con quien se le ha relacionado de forma importante, ya que la misma presentadora ha sido la que ha señalado en algunas ocasiones que si tuvo cosas muy importantes y personales que vivió con Verónica Castro.

Entre ellas, afirmó que se casaron, situación que ha negado de manera rotunda Castro y esto ha llevado a una serie de dimes y diretes que se han dado entre ellos durante algunos años, pero esto no es más que sólo uno de los casos en donde ha sido señalada de haber tenido un romance con una mujer.

Otro de los casos es el de Ana Gabriel, en donde ellas coincidieron e incluso trabajaron juntas porque la Vero le produjo un disco a la cantante de ranchero y eso habría generado el vínculo laboral y emocional, en donde incluso se dice que ella le habría ofrecido también matrimonio.

Sin embargo, Verónica Castro no habría aceptado porque en su vida pública ella no quería iniciar una serie de rumores, por lo que esta situación incluso habría fracturado o roto su relación de amistad.

hgm