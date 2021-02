Alcalde de Miami inicia INVESTIGACIÓN contra Pepillo Origel tras recibir SEGUNDA DOSIS de vacuna anticovid

En días recientes trascendió la noticia de que el famoso conductor de espectáculos Juan José Origel viajó a Miami, Estados Unidos, para recibir la segunda dosis de la vacuna en contra del coronavirus. En este lugar se vacunó por primera vez hace algunas semanas, hecho que fue duramente criticado por la opinión pública. Algo que al presentador le tomó poca importancia pues se mostró contento por haber recibido esta dosis.

Después de haber recibido la segunda vacuna, el denominado 'Pepillo' colocó un video en su cuenta de Instagram en donde presumió que ya es inmune al virus que ha ocasionado millones de fallecimientos en todo el mundo. Al mismo tiempo, exhortó a la población a seguir cuidándose, seguir las medidas sanitarias correspondientes y realizar la sana distancia, con la finalidad de evitar más contagios de este virus.

Inicia investigación

En el mensaje también señaló que continuaría su visita por la ciudad de Miami, pues no le fue solicitada su visa. Aunque el conductor afirmó no haber tenido algún problema, esto no podría ser del todo cierto ya que el alcalde de la ciudad, Francis Sánchez, se pronunció al respecto. Se mostró indignado por este hecho por lo que procedió a iniciar una investigación para que Origel sea sancionado. Esta medida no solo será para el conductor sino para las personas que le facilitaron el registro de la vacuna.

Agregó que la postura de Juan José Origel le parece una burla a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, al calificarla como una falta de respeto el hecho de que solo haya ido a vacunarse. Es una burla que un extranjero se burle de los norteamericanos. Cabe resaltar que el pasado 23 de enero, 'Pepillo' colocó una imagen en sus redes sociales para informar que recibió la primera dosis de esta vacuna contra el Covid-19.

En la publicación señaló que tuvo que viajar a los Estados Unidos. Lamentó que en México este proceso sea muy prolongado. Estas declaraciones originaron que el conductor recibiera todo tipo de críticas durante algunos días. En redes sociales, la mayoría de los usuarios estuvieron en contra de esta acción del conductor. Sin embargo, integrantes del mundo de la farándula también vieron con malos ojos a 'Pepillo'.

Ante esto, el conductor colocó un video en donde expresó su sentir por los ataques recibidos por una gran cantidad de personas. El conductor hizo menos las críticas y remató con un contundente 'sigan ladrando'. En la grabación, el presentador expresó que no se arrepiente de lo que hizo; al mismo tiempo, le restó importancia al hecho de perder seguidores pues lo más importante es la salud de las personas.

La vacuna de la polémica

Juan José Origel afirmó que lo más importante para él es contar con una familia, así como la amistad de personas sinceras. Le tiene sin cuidado el tener millones de seguidores pues con los pocos que le quedan se siente satisfecho y feliz. Después de la polémica, se dio a conocer que el conductor había sido notificado de que no recibiría la segunda aplicación, además de una multa por 15 mil pesos y la revocación definitiva de su visa.

Cabe señalar que esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el conductor. En días recientes, lanzó una serie de ataque en contra de la cubana Aylin Mujica, quien lo criticó fuertemente por acudir a los Estados Unidos para recibir la vacuna. La modelo dijo no entender por qué el conductor acudió a un país para quitarle la vacuna a personas que la necesitaban. Ante esto, Origel la cuestionó sobre su llegada a México. Ante estro la cubana no se quedó con los brazos y le reclamó que nunca recibió su apoyo.

Con información de Tv Notas.

rcb