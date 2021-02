Jimena Pérez “La Choco” y Rafa Sarmiento dan positivo a Covid-19 en España

Jimena Pérez reveló en entrevista para el programa Ventaneando que tanto ella como su esposo Rafael Sarmiento se encuentran contagiados de Covid-19.

La conductora conocida como “La Choco” confesó que tenía planeado viajar a México, pero su contagio le cambió totalmente sus planes. “Se suponía que esta semana yo tenía que estar en México grabando, me tenía que ir a Monterrey, tenía que hacer varias cosas, les quería dar la sorpresa hasta de ir a visitarlos y ya no se pudo”.

Sobre cómo se enteró de su contagio, Jimena contó: “me di cuenta en mi PCR, generalmente siempre que voy a viajar a México, aunque acá no lo piden llegando a México, me hago una PCR de rutina dos días antes porque llego con mi familia y siempre me da mucha preocupación mi mamá y mi abuela, que el próximo viernes cumple 90 años”.

Al respecto de los síntomas, Pérez relató que tanto ella como su esposo estuvieron asintomáticos los primeros días; sin embargo, se preocuparon porque el lunes 15 de febrero amanecieron con un cansancio diferente al que normalmente sienten, y eso los hizo ponerse en alerta sobre un posible contagio.

Pérez relató que tan solo cuatro días después de esta advertencia en su salud, la pareja recibió su resultado positivo a Covid-19, y a partir de ese momento han tenido síntomas muy leves. “Pocos síntomas, dolor de garganta Rafa, picor en la garganta como si nos fuera a dar tos, pero al final no nos dio tos, unos dolorcitos de cabeza, yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando afortunadamente muy rápido”.

De la misma forma, la conductora reveló que a sus hijos no les hicieron pruebas de PCR debido a que en España no consideran necesario hacerles la prueba. “Dan por hecho que, si los padres son positivos, lo más probable es que ellos también lo sean”, explicó.

Debido a que ya se encuentra próxima a cumplir 15 días de contagio, Jimena finalizó la entrevista asegurando que sus hijos volverán a la escuela el próximo martes, además que ella seguirá haciéndose pruebas de PCR porque tiene pendiente su viaje a México.

Por: Agencia Mex

dhfm