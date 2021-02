¡Se fue con todo! José Eduardo Derbez asegura que sus hermanos son "covidiotas"

José Eduardo Derbez se volvió tendencia este miércoles en redes sociales luego de emitir una serie de duros comentarios acerca de sus hermanos, Aislinn y Vadhir, a quienes los llamó "covidiotas" por no respetar las medidas de prevención contra el coronavirus y decidir vacacionar por unos días en California.

El youtuber, quien ya en varias ocasiones se ha referido al tema de tratar de no salir de casa debido a la emergencia sanitaria que se vive en estos momentos por la pandemia de Covid-19, se fue con todo contra sus hermanos y los consideró uno irresponsables por visitar Big Bear Lake, California, en las actuales circunstancias.

Tan solo hace un mes Aislinn Derbez compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece esquiando en la nieve en compañía de Vadhir, su hermano, con quien viajó hasta este destino turístico: “Alguien me sonsacó a una aventura de esquiar sólo por 1 día... y la pasamos caaabron. En mis highlights (historias destacadas) de 'familia' les dejo la historia completa,” escribió la actriz, quien se ve entusiasmada por disfrutar del tiempo de recreo junto a su hermano.

“Los voy a mandar a covidiotas”

Tras darse a conocer la publicación de Aislinn Derbez, José Eduardo declaró en una entrevista reciente, la cual fue retomada en el programa Sale el Sol, que no podía creer que a sus hermanos no le importan las recomendaciones de las autoridades de salud para que tomen las medidas preventivas para no contagiarse de Covid-19 y eviten salir de casa solo para lo necesario.

“Ya vi, ellos que andan ahí de vacaciones. Los voy a mandar a covidiotas porque no puede ser que estén viajando tanto”, declaró el hijo de Eugenio Derbez, quien se mostraba sorprendido que sus hermanos se fueran de viaje en plena pandemia como si nada, ya que él es consciente de lo importante que es cuidarse en esta circunstancia, declaró el actor y comediante.

José Eduardo Derbez también hizo énfasis en lo importante que es hacer consciencia de los riesgos que implica no solo salir y poder contagiarse de coronavirus sino también de la posibilidad de convertirse en un foco de contagio de Covid-19, lo que pondría en riesgo no solo a su familia sino a todos aquellos que lo rodean.

Noticias Relacionadas ¡INCREIBLE! Te contamos como se conocieron JOSÉ EDUARDO DERBEZ y su novia

Finalmente José Eduardo aseguró que “No puede ser que estén viaje y viaje en pandemia y uno trabajando”, a modo de comparación con sus hermanos. Cabe destacar que tras darse a conocer sus declaraciones, ni Aislinn ni Vadhir se han pronunciado al respecto.

mypr