¿J Balvin fan de Natanael Cano?; así se expresa de los corridos tumbados

J Balvin llamó la atención de sus fans al hablar por primera vez del fenómeno musical de los corridos tumbados, sobre todo de Natanael Cano, a quien se le atribuye la creación de este género.

En una entrevista para un medio estadounidense, el colombiano mostró su respaldo y apoyo a Natanael, a pesar de que otros artistas han externado su descontento con el joven mexicano.

Durante la conversación, el reguetonero no descartó la posibilidad de hacer una colaboración con el cantante de “Corridos Tumbados”. Expresó que el interprete Amor tumbado en un buen "pana". "Lo quiero mucho y me parece muy muy buena gente” indicó.

El intérprete de éxitos como “Morado” y “Mi gente” aseguró que le gusta el género musical que representa Cano, porque tiene su propio estilo, que son diferentes y son frescos.

Natanael Cano y sus peleas con los artistas

Natanael ha tenido conflictos con varios intérpretes de la música regional mexicana, tal es el caso de Pepe Aguilar y Julio Preciado. Con el primero el oriundo de Hermosillo, Sonora, tuvo un conflicto después de que el papá de Ángela Aguilar confesara durante un video de El Escorpión al Volante, que no le gustan los corridos tumbados. Este comentario se malinterpretó y provocó la furia de Cano.

Por otra parte, Preciado ha manifestado descontento con el artista sonorense, pues ha indicado que no aporta nada a la música. Esto, después de que el intérprete de Corridos Tumbados asegurara que no sabía quién era Julio Preciado, ex miembro de Banda El Recodo y quien tiene años de carrera en el género del regional mexicano.

De acuerdo a la revista Rolling Stone, el intérprete de 19 años se colocó en el 2020 como el quinto artista latino más escuchado en Estados Unidos con 705.9 millones de reproducciones de sus temas.

J Balvin sería el primer artista internacional en manifestar su respaldo a Natanael Cano.

mfa