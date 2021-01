Julio Preciado arremete contra Natanael Cano y afirma que el cantante “no ha aportado nada a la música”

Julio Preciado sigue manifestando su descontento en contra de Natanael Cano luego de que el año pasado los cantantes protagonizaran un duro intercambio de declaraciones.

Después de que el intérprete de Corridos Tumbados asegurara que no sabía quién era Julio Preciado, ahora el exintegrante de Banda El Recodo externó su desacuerdo con respecto a los logros de Cano.

Durante la entrevista que concedió al programa Suelta la Sopa, Preciado no le dio mucha importancia a la ascendente trayectoria que ha tenido Natanael en los últimos meses y sin dudarlo expresó: “yo no puedo decir que es un éxito porque no ha aportado nada a la música”.

A pesar de que el sonorense de 19 años se colocó en el 2020 como el quinto artista latino más escuchado en Estados Unidos con 705.9 millones de reproducciones de sus temas según la revista Rolling Stone, para Julio Preciado los números no valen nada si no se toma en cuenta la calidad musical de los artistas.

