Natanael Cano no ve competencia en el reguetón

Natanael Cano aseguró que los trap corridos no tienen ningún tipo de competencia en el reguetón. Esto, lo declaró después de que tuviera una controversia con Pepe Aguilar.

En una entrevista con el programa "Suelta la Sopa", el joven respondió ante los cuestionamientos que lo ligaron a la par de los artistas del género urbano.

“Los reguetoneros no son competencia para nosotros, es otro género, pero a mí me gusta también meterme en ese mundo, el trap, el reguetón porque estoy morro y me encanta hacer lo que hago lo que sea, hago lo que me da la gana como Bad Bunny”.