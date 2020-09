Julio Preciado arremete contra Natanael Cano: "Como cantantes no son nada"

View this post on Instagram

En entrevista exclusiva, Julio Preciado da sus razones por las que no esta de acuerdo con la nueva generaciu00f3n de artistas que suben al escenario bajo la influencia de sustancias tu00f3xicas, como Natanael Cano, lo considera una falta de respeto. #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness #juliopreciado #natanaelcano