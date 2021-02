Gabriel Moreno: el nieto de Cantinflas que lo perdió todo por las adicciones

“Tú no puedes forzar a nadie a que cambie a menos de que sea su voluntad”, estas palabras fueron las palabras con las que Mario Moreno Ivanova se refirió al caso de su hijo, Gabriel, quien también es el nieto de Cantinflas.

De acuerdo con el vástago del artista, había tratado de llevar al más pequeño de los Moreno por el buen camino en varias ocasiones, pero que nada pudo evitar que llegara a vivir en la calle. Esto se contradice con lo que el joven ha narrado en varias entrevistas a lo largo de los años.

“Mi papá me llevó al cine, de ahí me llevó a los tacos, me dijo que me iba a ser hombre; me llevó a un prostíbulo, que se llamado Cábula, de la Ciudad de México”.