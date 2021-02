Erika Buenfil defiende a su hijo Nicolás por usar vestido; asegura que está a favor de la diversidad sexual

Debido a la contingencia sanitaria que enfrentamos actualmente con la pandemia de la Covid-19, las personas pasan más tiempo en sus hogares con la intención de evitar contagiarse por el letal virus.

Es por eso que, ante el confinamiento domiciliario, las personas pasan más tiempo en redes sociales y plataformas digitales, tal es el caso de TikTok, donde ya hay personalidades que llevan la delantera en popularidad dentro de esta red social, y una de ellas es Erika Buenfil.

Es precisamente bajo este contexto que Buenfil ya es reconocida como "la reina de TikTok", esto por sus peculiares apariciones y creativos videos con los que constantemente actualiza su perfil.

Recientemente fue el cumpleaños de Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, quien cumplió 16 años de edad y ambos lo festejaron de una forma muy particular que llamó la atención de las redes sociales.

Debido al festejo, Nico apareció en un video de TikTok junto a su mamá, en donde Erika apareció con una blusa, un pantalón pescador y una gorra, pero el outfit de su hijo fue el que marcó la tendencia.

A tan sólo un par de días desde la publicación de este video, ahora la famosa actriz salió en defensa de su hijo luego de que algunos internautas pusieran en duda su sexualidad por haber portado un vestido para grabar el polémico TikTok.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy la llamada “Reina de TikTok” minimizó los comentarios en redes sociales y dijo estar segura de la sexualidad de su hijo.

“Sí alguien sabe lo que tengo de hijo (soy yo), y aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación ¡eh!, tampoco, pero se disfrazó porque esa era la intención, o sea, de hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse, y mi hijo lo estaba haciendo… ¿y qué?, o sea, yo estaba muerta de risa”, aseguró.

De la misma manera, Erika subrayó que tanto ella como su hijo no tienen ningún problema con el tema de la diversidad sexual.

“Mi hijo es tan incluyente en todos los aspectos que no nos cuesta ningún trabajo, y a mi tampoco me cuesta ningún trabajo por mi carrera, por mi vida, por mi forma de pensar, yo soy super abierta, y no tengo ningún problema”.