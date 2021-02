Así lucen los protagonistas de Zoey 101, a 13 años del último capítulo

Seguro recuerdas este show televisivo que se transmitía a través de Nickelodeon. Protagonizado por la hermana de Britney Spears, Jamie Lynn quien dio vida a Zoey, una chica que se integra a un colegio que solía ser únicamente para chicos, y en compañía de sus amigos, Chase, Michael, Quinn, Lola, Logan y Nicole avanzan en sus estudios de preparatoria.

Si bien, la serie fue un gran éxito a principios de los 2000 posteriormente fue un show en decaída porque los personajes principales y la trama fueron tomando otro camino.

Por otra parte, existían rumores de ciertas rivalidades entre los personajes detrás de cámaras,y en 2019 Alexa Nikolas, quien daba vida a Nicole, denunció un supuesto abuso por parte del productor, Dan Schneider. Hecho que la excluyó del reencuentro que el elenco tuvo y al que el mismo Schneider asistió. A 13 años del último episodio, surge la pregunta sobre a qué se dedican, ¿siguen actuando?

Jamie Lynn Spears

Aunque tuvo trabajos previos, su verdadero salto a la fama fue con Zoey 101, donde fue protagonista a lo largo de cuatro temporadas. Cuando la serie terminó, Spears se encargó de hacer el doblaje del personaje principal de ‘Fábulas de Oro’, Ricitos de Oro. Y poco después, la actriz dio a conocer su embarazo. Recientemente volvió a la televisión con la serie ‘Sweet Magnolias’, de Netflix.

Alexa Nikolas

La co-protagonista de la serie confesó que durante las grabaciones no la pasó del todo bien, interpretar a Nicole le ocasionó traumas en su adolescencia y la carrera que apenas iniciaba. Abandonó el show después de la primera temporada, pues a pesar de que en escena, ella y Zoey eran mejores amigas, en la vida real no se agradaban. Luego de la serie, Alexa participó en otros proyectos como Mad Men y The Walking Dead. Además, estuvo casada con el cantante Mike Milosh, mejor conocido como Rhye; la actriz apareció en algunos de los vídeos del también productor.

Erin Sanders

Si había alguien con gran intelecto en la serie, era Quinn Pensky. Gracias a este personaje, la actriz que solo tenía 13 años, recibió propuestas para otros proyectos, como The Big Time Rush.

Sean Flynn

Chase, quien durante toda la serie estuvo encantado con Zoey, participó en varias películas después de su debut, como ‘Amor en el ocaso’ y ‘La última aventura de Robin Hood’, a lado de Dakota Fanning.

Victoria Justice

Lola llegó como reemplazo de Nicole en la segunda temporada, pero no le fue también cuando todo terminó. Después de Zoey 101 protagonizó la serie ‘Victorious’, sin embargo les fue mejor a otros personajes, como Ariana Grande.

Matthew Underwood

Al finalizar Zoey 101, el tan codiciado Logan Reese decidió pasar sus años del otro lado de la cámara. En su Instagram ha compartido imágenes de él ayudando en producciones detrás de cámaras.

Christopher Massey

El actor que interpretó a Michael Barret se retiró de la actuación tras el final de la serie; se sabe que aún es gran amigo de Matthew. Además, se le ha podido ver en su nueva faceta como rapero.

Abby Wilde

Stacey era una chica amable, pero muy desafortunada. Ella termina enamorada de Logan. Stacey hace una aparición en otro programa de Nickelodeon: iCarly. Hoy, Abby se describe a sí misma como escritora, actriz y futura productora de podcasts.

