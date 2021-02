Premios Oscar 2021: Todo lo que necesitas saber sobre la próxima entrega

Inicia la gran época del año en la cual está llena de premios para distintas formas de muestras artísticas alrededor del mundo, entre ellos los Globos de Oro y los Oscar, sin embargo estos llegarán más tarde que de lo costumbre,

Los primeros de ellos, los Globos de Oro, serán adaptados en dos sedes y se llevarán a cabo el próximo 28 de febrero.

Los Oscar, si lo hacen muy lejos al mes de febrero. Si por estos cambios no sabes cuándo y dónde son la máximos premios del cine, a continuación te dejamos todo.

¿Cuándo serán los Oscar 2021?

La ceremonia se iba a celebrar el 28 de febrero, sin embargo la fecha se reprogramó debido a que el cierre de las salas de cine.

Ahora los Oscar 2021 serán el 25 de abril y serán en múltiples lugares, incluido el Teatro Dolby.

¿Cuándo se revelarán los nominados al Oscar?

La lista de películas nominadas a los premios serán revelada hasta el próximo 15 de marzo.

¿Quién será el anfitrión?

Esta vez debido a los múltiples locaciones, se espera que diferentes artistas entreguen las estatuillas, sin embargo tenemos que esperar a los detalles oficiales.

¿Qué cintas son las favoritas?

En la categoría Mejor Película suenan las producciones: El juicio de los 7 de Chicago, Nomadland, One Night in Miami, La madre del Blues, Mank y The Father.

Mientras que la película mexicana Ya no estoy aquí y El agente topo de Chile, son las favoritas para disputar la categoría Mejor Película Extranjera.

MAVR