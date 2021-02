Globos de Oro 2021: Cuándo y Dónde ver EN VIVO la transmisión

Esta tarde se anunciaron a los nominados para los Globos de Oro 2021, con lo que se dio a conocer qué películas y series está consideradas para ser galardonadas por actuaciones, producción, dirección, y demás categorías.

Los Globos de Oro 2021 se realizarán el próximo 28 de febrero en dos sedes de los Estados Unidos. Una será el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles y a la otra será el emblemático Rockefeller Center de Nueva York.

La ceremonia de entrega de los premios estará a cargo de Amy Poehler y Tina Frey. Cabe destacar que este par de presentadoras cuentan con experiencia pues han conducido las ediciones de 2013, 2014 y 2015.

¿Dónde ver la ceremonia?

Para la región de Latinoamérica, la cadena TNT será la encargada de transmitir el evento en vivo. Este canal se encuentra en los sistemas de paga. Al mismo tiempo estará disponible en la plataforma TNT Go.

Si no cuentas con sistema de televisión de paga, la cobertura de los premios la podrás seguir en redes sociales. En Twitter se puede consultar la información actualizada.

Algunas nominaciones que han causado sorpresa son las de 'The trial of the Chicago 7', como mejor película; Chadwick Boseman recibió una nominación póstuma como mejor actor en 'Ma Rainey's Black Bottom'.

