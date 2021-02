Eduardo Moreno Laparade murió en pleito con JESÚS OCHOA y ganó juicio a hijo de CANTINFLAS

El dinero de la ANDA a la Casa del Actor está detenido por el proceso legal que inició el Patronato, presidido hasta este día, por Eduardo Moreno Laparade. Así inicia el último pleito legal que sostuvo el sobrino de Mario Moreno "Cantinflas".

Apenas hace un par de semanas, por medio de un comunicado, el Comité Ejecutivo de la ANDA presidido por Jesús Ochoa, aseguró que estaban brindando servicios de previsión social, servicios funerarios e incluso y pago mensual mientras dura el proceso legal, pero que ha sido rechazado por el patronato.

Hace meses que el patronato de la Casa del Actor, antes presidido por Eduardo Moreno Laparade e integrado por artistas como Jorge Ortiz de Pinedo, han pedido apoyo económico para sostener el lugar debido a que el Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA no ha hecho los pagos necesarios.

"Lo que queremos es que el comité ejecutivo de la ANDA reaccione, que se deje de pelear dinero, que se tienten el corazón para ayudar a estos ancianos", indicó Jorge Ortiz de Pinedo, añadiendo que ellos habían puesto de su bolsa para darles comida, pañales o pijamas, además de pagar impuestos del inmueble que alberga a añejas generaciones de actores de México.

Ante eso, el Comité Ejecutivo de la ANDA, integrado por Jesús Ochoa, Marco Treviño, Alejandro Calva, Jorge Zárate, Oscar Bonfiglio, Luis Cárdenas y Laura Ayala contestó con un comunicado asegurando que el dinero está detenido debido al proceso legal que enfrentan ambas partes, sin deslindarse de la responsabilidad y obligación de apoyar a la Casa del Actor.

En el documento se agrega que pese a este conflicto, se ha seguido brindando servicios de previsión social como atención médica, hospitalaria, medicamentos y servicios funerarios, además de un pago mensual de $400 mil pesos que fue rechazado por el Patronato de La Casa del Actor y sus dirigentes Mario Eduardo Moreno Laparade, Jorge Ortiz de Pinedo y Javier Coello Trejo.

El problema base es que el Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA pide que el Patronato compruebe, legalmente, los gastos que se realizan en dicha Casa del Actor, para así ser reembolsados y, de tal forma, se trasparente su administración. Esto debido a que ha costado 750 mil pesos mensuales sin ser comprobados.

Este pleito sigue en curso y tocará a Jorge Ortiz de Pinedo llevar el proceso en favor del Patronato de la Casa del Actor y los recursos que obtienen de la ANDA y sus agremiados.

Eduardo Moreno Laparade ganó los derechos de autor de 39 películas de 'Cantinflas'. En ese entonces, un tribunal sentenció que el sobrino de Mario Moreno fuera el titular de las películas del fallecido comediante, además de ser acreedor de regalías que retuvo Columbia Pictures. El hijo del actor, Mario Moreno Ivanova, perdió así el juicio que duró 20 años.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito benefició a Laparade como el titular.

“Ya no hay vuelta de hoja, ya ganamos, ya no puede echarse para atrás nada. Simplemente la justicia nos dio la razón, y los actos que en algún momento reclamó Mario Moreno Ivanova con un amparo no procedieron”, dijo Moreno Laparade en su momento.

“Fueron casi 21 años de momentos muy desgastantes porque mi contraparte ha incurrido en muchísimas irregularidades, pero que ya han terminado”.