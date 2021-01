Silvia Pinal asegura que La Casa del Actor no sufre crisis económica tal como aseguró Jorge Ortiz de Pinedo

Silvia Pinal salió a la defensa de la administración de La Casa del Actor, después de que Jorge Ortiz de Pinedo diera a conocer que el lugar no tiene recursos y que próximamente los famosos que viven en ese asilo dejarían de recibir los cuidados que se ofrecen.

El comediante solicitó apoyo durante una entrevista en el programa Ventaneando para sostener al lugar, pues está en riesgo de cerrar por la crisis desatada por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, la primera actriz brindó unas declaraciones para el programa Sale el Sol en las que negó que la casa de retiro, la cual inauguró Mario Moreno Cantinflas en 1944, se encuentre en peligro económico.

“Quien le ha dicho eso, no le está diciendo la verdad… se lo voy a preguntar de dónde sacó eso porque no, no. La obra que hemos hecho nosotros ahí está y la gente ahí está y están agradecidos, a veces no podemos darles muchas cosas, pero en general, siempre se les ha dado”, contestó la primera actriz.