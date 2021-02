Sex and The City: ¡Carrie Bradshaw se queda SIN AMOR! Mr. Big no estará en los nuevos capítulos

¡Otra decepción! John James Preston, mejor conocido como "Mr. Big" en la serie de HBO Sex and The City, no aparecerá en el reboot del programa televisivo, pese a que gran parte de la historia y las películas tuvo como eje central la historia de Carrie Bradshaw y este hombre con el que logró pasar del amor tóxico a un matrimonio estable ¿será que el amor acaba?, ¿muere como Mr. Darcy en Bridget Jones?, ¿sólo era una alucinación de Carrie? ¡Necesitamos respuestas!

En realidad no tenemos claro qué es lo que pasará con el papel de Mr. Big y quizá sólo mencionen en la historia que está de viaje o algo así. Sin embargo, lo que sí está claro es que el actor Chris Noth -que dio vida a John James Preston en la serie y películas- no repetirá su el papel de "Mr. Big" en el reboot de Sex And The City.

Como ya mencionamos, Mr. Big (John James Preston) fue un personaje recurrente a lo largo de todas las temporadas de la serie, como el interés amoroso del personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, pero tal parece que el actor no se unirá al resto del elenco por razones desconocidas, según el portal de noticias del espectáculo Page Six.

¿Sex and the city sin Mr. Big y sin Samantha Jones? pic.twitter.com/85T75GT5RT — Martha Ramos AzcuagauD83CuDF52 (@martha_era) February 19, 2021

Tal parece que Sex and The City se quedará SIN AMOR y ¿sin SEXO?

Sin embargo Mr. Big no sería el único que quedé fuera de los "capítulos extra" de Sex and The City pues de acuerdo con Page Six una fuente afirmó que el actor David Eigenberg, quien interpretó a Steve Brady, el interés amoroso de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), tampoco regresaría, pero un representante le dijo al mismo portal que el actor aún está en negociaciones y podría aparecer en la serie.

Así mismo, hay que recordar que Kim Cattrall que daba vida a Samantha "la publicista más candente de Nueva York", no estará DEFINITIVAMENTE en la serie, tras todos los problemas que tuvo con las demás actrices y productores de Sex and The City.

El reboot de Sex And The City es actualmente una de las series más esperadas. El programa original fue un éxito de audiencia durante sus seis temporadas.

Ya no quiero el reboot de Sex and the City. pic.twitter.com/ZdCbgBOViC — Brenda González (@brendadga) February 19, 2021

AR