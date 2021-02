¿Qué pasó el 18 de febrero? Yoko Ono cumple 89 años; ¿Realmente fue ella quién separo a The Beatles?

Yoko Ono nació en Tokio, el 18 de febrero de 1933, se hizo famosa al ser la pareja de John Lennon y ha sido culpada por muchos años de la ruptura del grupo The Beatles. En la actualidad es vista como una artista conceptual que ha editado libros y películas, aunque también se ha probado en el escenario musical.

Un proyecto de remezclas de sus antiguos clásicos ha mantenido a la cantante vigente, gracias a ello, algunas canciones desconocidas accedieron a los primeros puestos de Billboard, como "Walking on Thin Ice", "Hell in Paradise", "Everyman, Everywoman" y "Open Your Box".

Gran parte de la obra de Yoko en artes plásticas y música, habla de temas como libertad de pensamiento, paz, lucha contra el racismo, la homofobia y el sexismo.

¿Realmente fue Yoko Ono quién separo a The Beatles?

Se dice que Ono ejerció una gran influencia, personal y profesional, sobre John Lennon, y son muchos los que afirman que es responsable de la separación de los Beatles. Luego de la muerte del cantante, la artista fue la heredera, recibiendo una fortuna de 356 millones de dólares.

El mito de la culpabilidad de Yoko de la separación de uno de los grupos más emblemáticos, ha sido desmentida en diversas ocasiones por Paul McCartney, y por el contrario ha afirmado que sin ella John no habría podido escribir grandes canciones como "Imagine".

Recientemente, Ringo Starr, baterista de The Beatles, dio una entrevista para el programa de Martha Debayle en la que aseguró que la disolución del grupo en 1970 no ocurrió en un punto necesario para que todos pudieran cambiar de rumbo, pues cada uno tenía su vida.

Pero estuvo de acuerdo con McCartney en que no fue Ono quien destruyó a la agrupación. Agregó que su presencia no fue algo que interfiriera con la música del cuarteto, sin embargo aclaró que si fuer raro llegar y verla en una cama cuando llegaron a la disquera EMI, "No sabíamos que era una artista visual, y pues sí fue raro", dijo Ringo.

kyog