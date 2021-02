Estas es la verdadera razón por la que Elizabeth Olsen eliminó sus redes sociales

En la actualidad la guapa y talentosa Elizabeth Olsen goza de una gran popularidad debido al éxito de la serie de Disney+ “WandaVision”, motivo por el que los fieles seguidores de la serie y fans de la actriz se han cuestionado los motivos por lo que la hermana las gemelas más famosas del mundo no tiene redes sociales.

Para Elizabeth Olsen la privacidad de su vida es un tema por demás importante el cual prefiere mantener lejos de los reflectores, una cuestión algo lógica luego de criarse en la misma casa que su hermanas las famosas gemelas Olsen, Mary-Kate y Ashley.

Pocos lo saben pero Elizabeth Olsen es hermana de las consideradas gemelas más famosas del mundo. FOTO: ESPECIAL

Es por ello que la protagonista de “WandaVision” es muy protectora de su vida privada y llega hacer todo lo posible por escaparle a las cámaras y flashes, por lo que una de sus principales acciones para evitar esta sobre exposición de su vida fue no tener redes sociales, por lo que la actriz de Marvel se mantiene al margen de Twitter, Instagram y Facebook.

Tal es la renuncia de la actriz por las redes que incluso ha llegado a declarar que el tenerlas es como “que la gente te toque, y no quiero ser tocada todo el tiempo” y agregó que no ve razón por el que se le tenga que “celebrar” por hace nada, además de que confesó que evita ciertos lugares para no ser fotografiada.

Actualmente Elizabeth Olsen goza de gran popularidad gracias a su papel de "La bruja escarlata" en el UCM FOTO: ESPECIAL

Polémica entorno a la muerte de Chadwick Boseman

Cabe recordar que en agosto de 2020 luego de la muerte de Chadwick Boseman, Elizabeth Olsen fue blanco de la furia de Internet lo que la llevó a cerrar su cuenta de Instagram, el caso del cierre de esta red social de la actriz fue por demás singular.

Algunos culpan a los fans por el cierre de la cuenta de Instagram de la hermana menor de la familia Olsen, debido a que no fue por decir algo ofensivo o insensible que provinieron los ataque hacia su persona, sino completamente lo contrario Elizbeth Olsen fue atacada por no decir nada sobre el fallecimiento de Chadwick Boseman.

Noticias Relacionadas DISNEY PLUS: cuál es el significado del comercial que aparece en el episodio 6 de WandaVision

Fue así que la actriz decidió cerrar su cuenta, pues cabe señalar que antes de la muerte de Boseman la actriz no era muy activa en su redes, pero muchos fans aparentemente esperaban que publicara algún tipo de reconocimiento u homenaje sobre la muerte del actor, ahí la razones por la que la guapa intérprete de WandaVision no tiene redes sociales.

A la talentosa actriz no le gusta usar las redes sociales. FOTO: ESPECIAL

SSB