SHERLYN llora en INSTAGRAM por la pandemia de COVID-19

Claramente afectada por la pandemia de Covid-19 que golpea a México y el mundo entero, fue como Sherlyn se mostró en sus redes sociales este día. Emocional, reflexiva y con lágrimas, la cantante y actriz señaló a través de sus stories de Instagram su pesar por la crisis sanitaria que afecta a toda la población.

Al ser madre desde el año pasado, esto atemorizó aún más a Sherlyn. No obstante, se mostró esperanzada con las jornadas de vacunación que han iniciado en nuestro país, ayudando principalmente a los adultos mayores.

Es la luz al final del túnel

Así fue como definió la situación Sherlyn, Entre lágrimas, mostró su afinidad con la población que más ha padecido la crisis de salud y mostró su gratitud con quienes están ayudando.

"Ando muy sentimental. Estoy ahora viendo las noticias de las personas que ya se están vacunando y no puedo evitar sentir muchísima emoción y gratitud. Fue un año bien difícil para todos, quiero felicitarlos porque a pesar de que el manejo ha sido terrible, creo que en general lo hemos hecho muy bien".

Quiere abrazar a todos los niños

Con los mexicanos adaptados a esta nueva normalidad, externó su deseo de abrazar a los niños, para quienes ha sido muy difícil aceptar lo que sucede.

"Quisiera abrazar a todos los niños de nuestro país. Si nosotros como adultos no estamos preparados para vivir esto, los niños que han tenido que estar encerrados, aislados sin poder salir a jugar, a convivir. Nosotros pensamos un año, decimos: 'No es mucho', imagínense para los niños que tienen seis años, cuatro, tres, que es el principio de su vida y que se forman bases importantes de convivencia y que se han perdido todas", reflexionó.

Tiene miedo a la palabra 'Covid'

Así de contundente fue al indicar que la sola palabra le causa estragos emocionales.

"Pienso en los adultos que tenemos en casa como nos veían con terror cada vez que llegábamos. Me duele mucho no solamente en el país sino a nivel mundial que la palabra covid ha estado en nuestro vocabulario tantas veces que tiene una vibración tan baja y que cada vez que pensamos en esa palabra, pensamos en miedo, en enfermedad, en alguien que ha fallecido".

Por último, señaló a las personas que no se han cuidado correctamente y han realizado fiestas.

"Hemos sido responsables, cuidadosos, no todos, evidentemente. No se me olvidan los que andaban en los antros y en sus fiestas estúpidas para contagiarse todos. La gente que salía y se ponía mal el cubrebocas y no se cubría la nariz".

maaz