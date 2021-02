Thalía se une al reto Silhouette challenge en TikTok y baila con poca ropa

Thalia se unió este miércoles a uno de los retos más populares que existen ahora en TikTok, el Silhouette challenge, y encendió las redes al aparecer bailando con poca ropa y presumiendo su escultural figura. La cantante mexicana aparece en pijama en el baño de su casa lavándose los dientes mientras de fondo se escucha a famosa canción “Put Your Head On My Shoulder”, uno de los temas más representativos de Paul Anka.

En determinado momento voltea hacia la cámara y se dirige hacia ella con pasos sigilosos y entonces cambia el ritmo de la canción, instante en que todo el escenario roma un color rojo intenso. Acto seguido aparece Thalía con ropa interior bailando junto a la pared, mientras su silueta destaca en la escena. El video ya ha sido reproducido miles de veces y se ha ganado cientos de comentarios de sus fans.

Este reto viral, uno de los más populares en TikTok consiste precisamente en eso; en aparecer bailando de manera sensual mientras se escucha la misma canción, en esta caso “Put Your Head On My Shoulder”; las personas que lo realizan regularmente portan ropa muy holgada, pijama o solo ropa interior, por lo que al momento en que se apagan las luces pueden presumir de su silueta ante la cámara.

Un reto que implica algunos riesgos

De acuerdo con lo declarado por diversos usuarios, el reto Silhouette challenge implica un gran riesgo ya que en él se utiliza un filtro para que cambie la intensidad y el tono de la luz, sin embargo las alarmas se encendieron luego que se diera a conocer que algunos usuarios podrían utilizar herramientas digitales para quitar el filtro de la grabación, lo que finalmente vulneraría la privacidad de las personas.

Realizando esta acción más personas podrían ver en realidad a los usuarios tal como grabaron el video, por lo que el Silhouette Challenge representaría un riesgo para su seguridad y privacidad. Ante esto la red social ya dio a conocer que se encuentra evaluando la posibilidad de retirar el filtro rojo para de esta manera evitar que las personas que lo utilizan queden vulnerables.

Por ahora este dato parece desconocerlo la famosa cantante Thalía, quien se ha unido al reto encendiendo la polémica en las redes; y también, cautivando a sus fans y seguidores al presumir la excelente figura que posee y los atributos que la hacen destacar entre las demás artistas. Por ahora su video ya es un éxito en las redes.