BTS hará su debut en MTV Unplugged este mes; conoce los detalles

Las superestrellas de K-pop, BTS, son la última característica de la franquicia “MTV Unplugged”. Esta edición especial ofrecerá a los fanáticos un asiento en primera fila para versiones Unplugged de los mayores éxitos de BTS y las canciones de su álbum más reciente, "BE". Las fanáticas pueden esperar también melodías como "Dynamite", su primer sencillo totalmente en inglés, y "Life Goes On".

La edición especial que presentará BTS será titulada "MTV Unplugged Presents: BTS". Directamente desde Seúl, Corea del Sur, la agrupación ofrecerá a sus fans versiones nunca antes vistas de los éxitos y canciones más importantes de la carrera del grupo de su último.

Uno de los años más importantes de BTS

BE, lanzado por primera vez como Deluxe Edition en noviembre pasado, alcanzó el puesto número 1 en la lista Billboard 200. El álbum incluye los sencillos de éxito número uno "Dynamite" y "Life Goes On".

Juntos, MTV y BTS han creado algunos momentos y actuaciones inolvidables, incluido el debut del grupo en el escenario de los VMA en agosto, donde realizaron la primera actuación televisiva de "Dynamite", antes de acumular victorias por Mejor Pop, Mejor Grupo, Mejor K- pop y Mejor coreografía para llevar el total de su carrera a seis victorias en los VMA.

“MTV Unplugged Presents: BTS” saldrá al aire el 23 de febrero a las 9 pm exclusivamente en MTV en Estados Unidos y también se transmitirá en todo el mundo a partir del mismo día. Amados por su música auténtica, el público disfrutará de un escenario íntimo.