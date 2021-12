Bella actriz española conquistó el Cine de Oro y las telenovelas

El Cine de Oro le dio oportunidad de triunfar a muchos artistas extranjeros, como es el caso de esta bella actriz, quien era española pero eso no fue impedimento para que conquistará el séptimo arte nacional y también la televisión, pues destacó con su participación en telenovelas.

Amparo Rivelles nació en Madrid el 11 de febrero de 1925. Hija de los actores María Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles, se inició en la tradición familiar participando, desde los 12 años, en algunas de las obras de teatro representadas por sus padres en su propia compañía.

En 1940 tuvo la oportunidad de actuar en la película Mari Juana, gracias a la que se ganó un lugar en el cine español de la década. Pronto demostró su talento en largometrajes como "Alma de Dios" (1941) y "Malvaloca" (1942).

Rivelles llegó a simbolizar un tipo de mujer con carácter, tierna y dura al mismo tiempo. En 1947 recibió un premio del Círculo de Escritores Cinematográficos por sus interpretaciones en "La fe" y "Fuenteovejuna". A lo largo de la década de 1950 participó también en producciones de autor, como Mister Arkadin de Orson Welles, en 1954 y "La herida luminosa" de Tulio Demicheli, en 1956.

En el año 1942 vivió un primer noviazgo con el actor Alfredo Mayo, quien le llevaba 15 años. Aunque la boda estaba acordada, nunca contrajo matrimonio y la bella actriz la canceló días antes. A comienzos de la década de 1950 se convirtió en madre soltera de una niña a la que llamó María Fernanda, quien le daría dos nietos. Su primera nieta, Amparo, falleció en 1981 a los 8 años, víctima de lupus eritematoso.

Amparo Rivelles conquistó el Cine de Oro

En 1957 llegó a México para realizar una gira teatral de varias semanas que después se convirtió en una residencia de casi dos décadas. En el país americano fue inmediatamente acogida como una gran dama de la escena y de la pantalla. Recorrió todos los teatros importantes del país e intervino en cerca de veinte largometrajes, casi todos melodramas, entre los que se cuentan Los hijos del divorcio (M. de la Serna, 1957), El esqueleto de la señora Morales (1959, Rogelio A. González), Historia de un canalla (Juan Bracho, 1963), Remolino de pasiones (A. Galindo, 1968), El juicio de los hijos (A. B. Crevena, 1970) y Presagio (Luis Alcoriza, 1974).

Su primera película allí fue El esqueleto de la señora Morales (1959) una comedia de humor negro escrita por Luis Alcoriza y dirigida por Rogelio A. González. Dicho título inaugura una generosa filmografía entre las que destacan los melodramas familiares como Los novios de mis hijas (1964), El día de las madres (1968) y El juicio de los hijos (1970). También intervino en numerosas teleseries como Pecado mortal (1960) Pensión de mujeres (1960) y Pasiones encendidas (1978) y producciones de aire español como La casa de Bernarda Alba (1980).

Regresa a España como una actriz de éxito. En televisión trabaja en varias series como Los gozos y las sombras, basada en la trilogía literaria de Gonzalo Torrente Ballester y La Regenta en 1995. Participa en varios largometrajes como: Soldados de plomo, de José Sacristán, y Hay que deshacer la casa, con lo que logra un Premio Goya a la Mejor Actriz en 1986. Obtiene una segunda nominación como Actriz de reparto con la película Esquilache. En 1992 participa en el largometraje de Una mujer bajo la lluvia.

Aunque potenció su carrera teatral, en 1986 consiguió el primer Premio Goya a la mejor actriz, por la película Hay que deshacer la casa, que rodó José Luis García Sánchez a partir de la obra de Sebastián Junyent que Rivelles había representado en múltiples escenarios junto a Lola Cardona. Con Esquilache (1989), de Josefina Molina, obtuvo una segunda nominación, esta vez como actriz de reparto.

También fue Doctora Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia, siendo la primera actriz en recibir tal honor. A pesar de no haber vivido nunca en Valencia, se sentía muy vinculada a esta ciudad, de la que fue hija adoptiva, ya que en ella estaban sus orígenes. Con el teatro como eje de su actividad profesional, en 2004 anunció que la representación de La brisa de la vida, que encabezaba junto a Núria Espert, podría ser su última función, aunque también afirmó que «si encuentro algo que me ilusione, que me apetezca mucho, lo haré, pero si no, ésta puede ser una preciosa despedida».12?Dijo adiós al teatro en enero de 2006 tras una representación de La duda en Santander, misma ciudad de su debut en escena.

Amparo Rivelles murió en Madrid el jueves 7 de noviembre de 2013 a los 88 años de edad, víctima de osteoporosis.

