Nieta de famosa actriz mexicana desapareció misteriosamente en Estados Unidos

La vida de muchas famosas actrices mexicanas ha quedado marcada por sucesos que parecieran salidos de una película, como pasó con la bella actriz Linda Christian, quien además de protagonizar la famosa fotografía titulada "El beso de la muerte", debió vivir la misteriosa desaparición de su nieta en Estados Unidos.

Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer, nombre real de la bella actriz, nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el 13 de noviembre de 1923, hija de padre neerlandés y de madre mexicana (de ascendencia española, alemana y francesa). Hermana de la también actriz Ariadne Welter.

Aunque Linda no desarrolló su carrera en el cine de nuestro país, siempre fue considerada como actriz mexicana, quien conquistó Hollywood en las décadas de 1940 y 1950. Siendo recordada principalmente por ser la primera chica Bond, y por la película "Tarzan and the Mermaids".

Se dice que su fama creció en Estados Unidos gracias a su matrimonio y divorcio con el actor Tyrone Power, con quien tuvo dos hijas, Taryn, que siguió los pasos de sus padres como actriz y Romina que se dio a conocer como cantante en Italia al lado de su pareja, Albano Carrisi, más conocido como Al Bano.

La pareja de actores tuvo dos hijas, Taryn y Romina. Foto: Especial

Nieta de Linda Christian desapareció misteriosamente

Ylenia María Sole Carrisi, era nieta de Linda Christian y Tyron Power, e hija mayor del famoso dueto de cantantes italianos Romina y Al Bano. Nació en Roma, el 29 de noviembre de 1970 y desapareció el 6 de enero de 1994 bajo circunstancias misteriosas mientras visitaba Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos.

En 1983, apareció junto a sus padres en la película italiana "Champán in paradiso". Más tarde, ella fue el cartero en "La Ruota Della Fortuna", la versión italiana de "Wheel of Fortune". Ylenia planeó seguir una carrera como novelista, estudiando literatura en el King's College de Londres.

Durante sus estudios, empezó a tener la idea de viajar por el mundo como "mochilera". Empezó su aventura en Sudamérica. Después pasar unos meses en Belice, decidió irse el día después de la Navidad de 1993 en autobús a Nueva Orleans.

En 1983, apareció junto a sus padres en la película italiana "Champán in paradiso". Foto: Especial

Carrisi fue vista por última vez en el área del Barrio Francés de Nueva Orleans. Los esfuerzos de la policía para encontrarla no dieron ningún resultado. En el tiempo de su desaparición se quedaba en el Hotel LeDale con el músico callejero afroamericano Alexander Masakela, veinte años mayor que ella, y quien fue uno de los sospechosos en su caso, sin embargo, fue liberado por falta de pruebas.

Luego de algunos años, y de falsas teorías sobre haberla localizado, a petición de su padre, el 1 de diciembre de 2014 un tribunal de Brindisi declaró oficialmente que la muerte acaeció efectivamente el 31 de diciembre de 1993.

