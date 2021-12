Lily-Rose Depp: ¿A qué se dedica la hermosa hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis?

La actriz y modelo Lily-Rose Melody Depp es la hija mayor del actor Johnny Depp y la modelo y cantante Vanessa Paradis. Ella ha optado por seguir los pasos de sus padres al involucrarse en la industria del cine y la moda, ya que son los contextos en los que ella se desarrolló.

Nació en Francia, el 27 de mayo de 1999. Johnny y Vanessa la tuvieron poco después de que se conocieron y de acuerdo con las palabras del actor se enamoró a primera vista de Paradis. Tras la llegada de su primera hija, la pareja decidió fijar como lugar de residencia el sur de Francia. Cabe señalar que su padrino es el cantante Marilyn Manson.

Para el periódico francés Le Figaro declaró que nunca fue tan “imprudente como el resto de adolescentes. He crecido de una manera muy diferente a mis amigas, pero también he tenido la oportunidad de vivir experiencias muy interesantes (…) A través de ellos he comprendido que al elegir esta carrera renuncias en parte a tener una vida privada. He elegido el mismo camino que ellos, y hay que pagar un precio”.

Fue en el julio 2015 que Lily-Rose debutó como modelo de Chanel (ella tenía 16 años) y es una relación que mantiene, esto ha significado que protagonice varias campañas de la marca, y ahora ser la cara de “Balade en Méditerranée”, la nueva colección Crucero 2020/21.

El diseñador de moda, Karl Lagerfeld, describió a Lily Rose como una “joven perteneciente a una nueva generación, con todas las cualidades para ser una estrella". Cabe señalar que su mamá también fue embajadora de la marca desde 1990.

Mientras que Virginie Viard, directora creativa, refirió que “tiene una elegancia y una gracia que son muy características de la mujer Chanel. Es evidente en todo lo que hace”.

Como actriz ha participado en Trusk (2014), después fue parte de Yoga Hosers (2016); Planetarium junto a Natalie Portman; La Danseuse (2016), Amante fiel (2018); The King (2019); Dreamland (2020) y Voyagers (2021).

