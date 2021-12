"Críticas a mi familia dan equilibrio a mi vida", asegura Erik Rubín

Erik Rubín, Andrea Legarreta y sus hijas son constantemente “atacadas” debido a que son figuras públicas, por lo que la gente debe aprender a luchar contra todo lo que se dice de ellos. En esta ocasión el ex Timbiriche reveló que es lo que hace para evitar que le afecten las críticas a él y el resto de su familia, esto considerando que Mía y Nina ya forman parte del medio artístico.

Ahora, después de haber salido de “¿Quién es la máscara?”, misma que levantó una serie de polémicas sobre su personaje y el mensaje que mandó Andrea en redes sociales, el cantante de “Dame amor” platicó para los micrófonos de Infobae para revelar cómo le hace para lidiar con las críticas de los haters en redes sociales.

Dentro de la declaración dejó claro que el piensa que es mejor que hablen de uno, es decir, que se deben de preocupar cuando lo dejen de hacer, ya que es parte del trabajo. Dentro de este trabajo como figura pública sabe que vendrán comentarios positivos, como negativos.

“Como bien lo dice el dicho ‘preocúpate cuando no hablen de ti’ sé que es parte del trabajo, que la gente siempre va a hablar y obviamente hay cosas que no son gratas de escuchar, cuántas veces no son cosas que inventan de ti. Pero yo sé que es parte de esto, y mi trabajo ha sido ese, no tomármelo en serio, no tomarse las cosa tan apecho, las cosas también de quien viene y eso es lo que me ha ayudado a sobrellevar”, explicó el cantante.

Es sano recibir críticas

En la charla, Rubín confirmó que para él está bien que la gente de su punto de vista sobre su trabajo, aunque sea negativo, ya que le da equilibrio a su vida, esto considerando que es una persona afortunada al tener un gran número de personas que le quieren y disfrutan de lo que hace, pero también considera que está bien que a la gente no le gusta lo que hace.

“Y también está bien que le dé un poquito de equilibrio a la vida, aunque soy una persona muy afortunada y hay muchísima gente que me quiere, es sano además que no a todos les guste lo que hace o cómo era o lo que dices o cómo te expresas, critican cualquier asunto que ven de ti. Esta bien, creo que eso crea una balanza que lo hace normal, le da normalidad al asunto”, dijo Erik.

