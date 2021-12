Survivor México: Querido participante del reality está de luto por fallecimiento de un familiar

Los integrantes de Survivor México 2021 se encuentran de luto debido al fallecimiento de uno de los familiares de la atleta Gary Centeno. Fue a través del programa Venga la Alegría que se dio a conocer que la señora Lizzette Lovo Bengochea, madre de Centeno perdió la vida el pasado lunes 6 de diciembre.

La señora Lovo Bengochea fue hospitalizada en días recientes para tratar molestias del cáncer que padecía, pero finalmente perdió la vida en Costa Rica. Gary viajó a este país para poder darle el último adiós a su madre, lo que dejó conmocionados a los seguidores del atleta.

Tributo a su madre

Mediante sus redes sociales, Centeno compartió algunos imágenes emotivas en compañía de su mamá, lo que confirma que era una gran inspiración para él. En sus historias en Instagram también escribió algunos mensajes que sirvieron de homenaje para su madre.

"Todos mis logros siempre te los dediqué. Todo lo que hacía era para que te sintieras orgulloso de mi. Mi corazón está destrozado, todavía no puedo creer que te me fuiste por que todavía tenía tanto que hacer para que te sintieras más orgullosa de mi. Los que me conocen saben lo que significaba mi mamá para mi", fueron las palabras del integrante de Survivor.

¿Quién es Gary Centeno?

Gary Centeno se dio a conocer en el reality Survivor México en donde ganó el cariño del público, pero también fue parte del equipo de Los Imparables Pastrán, donde fue también uno de los más queridos por la audiencia.

En la actualidad, Gary Centeno brilla por su participación en el reality Todos a Bailar, pero con anterioridad ha participado en producciones de Netflix, como La Casa de las Flores, así como en series de televisión abierta como en La Rosa de Guadalupe y Cómo dice el Dicho.

