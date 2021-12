Luce bellísima: Michelle Salas impacta en redes con bikini

La influencer y modelo Michelle Salas volvió a causar impacto en las redes sociales al lucirse con un coqueto bikini blanco con el que confirmó que es bellísima y una amante de la moda y el buen vestir, pues la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas no pierde la oportunidad de presuir sus looks más chic.

Salas tiene 32 años, y además de ser hija del intérprete de "La incondicional" es miembro de una de las dinastías más importantes del medio artístico de México, pues su bisabuela es la actriz Silvia Pinal, quien ha confesado estar muy orgullosa de su nieta por lo que ha logrado.

Actualmente la modelo y fashionista reside en España, pero recientemente se le ha visto en sus cunetas oficiales de Instagram y Facebook presumir su estancia en las ciudades de Miami y Los Ángeles, desde las que ha presumido al máximo su nuevo look, pues recordemos que desde hace unas semanas luce una melena muy corta con la que impone moda.

Michelle Salas impacta en coqueto look de playa

La influencer de moda y estilo de vida compartió en sus redes sociales un par de fotografías en las que se le ve posando desde un gran sofá blanco con cojines de colores rojo y azul, imágenes que de acuerdo a la publicación de Salas fueron tomadas en Miami, Florida.

Más bella que nunca con su sensual look. Foto: Especial

"Here comes the sun" (Aquí viene el sol), escribió Michelle para acompañar las instantáneas en las que también se le puede observar lucir su esbelta figura, una de las principales características de su estilo, pues desde siempre ha presumido un cuerpazo.

Pero lo que más llamó la atención de sus millones de fans fue su coqueto look de bikini blanco, el cual tiene como detalle principal sus tirantes de olanes y el escote abierto de su top. La influencer y modelo combinó su look con un conjunto de minishort y camisa de colores con el que conquistó a sus seguidores.

La publicación de la famosa hija de Luis Miguel ha sido muy bien recibida por sus fanáticos, quienes ya le han hecho decenas de comentarios en las que le recuerdan lo bella que es, y hasta el momento, a menos de 24 hora del posteo, ha generado más de 22 mil "me gusta".

Así lució Michelle su look de bikini. Foto: Especial

