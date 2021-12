The Matrix Resurrections: El impresionante tráiler final que muestra a Neo fuera de la simulación

Estamos a menos de dos semanas del regreso de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de las últimas décadas. Será el próximo 22 de diciembre cuando llegue a los cines y HBO Max The Matrix: Resurrections, la nueva película de Lana Wachowski protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett-Smith.

Esta es una de las películas más esperadas para la recta final de este año y por ello Warner liberó este lunes 5 el tráiler final de la película, en la que por primera vez veremos a Neo fuera de la simulación de The Matrix. "No lo vemos, pero todos estamos atrapados en bucles extraños que se repiten", se le escucha decir al inicio del tráiler.

Vale recordar que en el primer avance un joven Morpheus, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, lo libera; pero ahora en éste, lo vemos luchando contra algunos recuerdos que poco a poco van apareciendo, entre ellos los que tiene con Trinity, con quien tendrá que aliarse para enfrentar nuevos desafíos en esta nueva entrega.

Sin embargo, Lana Wachowski ha sabido guardar bien el secreto sobre de que tratará Resurrections, ya que a tan solo una quincena de su estreno, todavía no sabemos si The Matrix se reinició. Aunado a ello, en el tráiler podemos ver a un Keanu Reeves con un aspecto diferente al que nos tiene acostumbrados, ya que por momentos luce de otra forma, al parecer cuando tiene conexiones con el mundo virtual.

Sobre The Matrix: Resurrections

Esta cinta supone el regreso de la exitosa saga de las hermanas Wachowski, aunque para esta entrega, sólo Lana participó como directora y Lily ya no figura en ella. Aún no está confirmado si será una nueva historia o si tendrá conexión con las películas anteriores, aunque uno de los guionistas dijo a To Vima, que será independiente a la trilogía.

La cinta se estrenará simultáneamente en cines y la plataforma de streaming HBO Max el próximo 22 de diciembre y contará con la participación de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith, Lambert Wilson, Priyanka Chopra, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II y Christina Ricci, por mencionar algunos.

