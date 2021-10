Keanu Reeves dio este COSTOSO REGALO a sus dobles de acción ¡Gastó una fortuna!: FOTOS

Hablar de Keanu Reeves siempre significa encontrar una nueva razón para admirarle como un profesional de la actuación y, más allá de eso, como un gran ser humano. Incontables son las ocasiones en que Keanu ha demostrado al mundo que es un ser humano sensible de su entorno, humilde con quienes están cerca de él y agradecido por lo que le brindan.

Y fue precisamente esto último, agradecimiento, lo que Keanu Reeves mostró con parte del equipo de filmación de 'John Wick 4', próxima a estrenarse el 27 de mayo de 2022.

La nueva hazaña de Reeves fue haber dado costosos regalos a los cuatro actores de escenas de acción o también conocidos como 'stunts', mismos que apoyan al actor a realizar mejor sus proezas en la pantalla grande.

La cuarta entrega de 'John Wick' vivió un proceso de filmación intenso y lleno de secuencias de acción, adrenalina y violencia, tal como suele brindar esta franquicia liderada por Keanu Reeves.

Como ya es costumbre, Keanu se preparó arduamente en el manejo de armas y mejoró su capacidad para las escenas de riesgo. Sim embargo, y como es costumbre en cualquier filme de este tipo, la producción le asignó un grupo de dobles de acción o también conocidos como 'stunts' o 'stuntman', quienes le ayudaron a realizar las escenas más complejas de su personaje.

Por tal razón, Reeves mostró un profundo agradecimiento a estos y les invitó a cenar, todo como una forma de agradecer su ayuda y paciencia para realizar un gran filme.

Para dejar aún más claro que estaba agradecido con ellos, Keanu decidió brindarles un regalo personal que, de antemano, era una forma de crear también una cofradía con ellos, algo que aumenta la complicidad que el actor tiene con sus compañeros de profesión.

Durante la cena Keanu regaló, a cada uno de los cuatro dobles de escenas de acción, un reloj Rolex personalizado. Cada costoso reloj, además de todo, iba marcado con una leyenda que daba aún más trascendencia al momento, puesto que Keanu mandó grabar en la parte posterior lo siguiente:

"The John Wick Five. Jeremy Thank You, Keanu JW4 2021", se grabó en el reloj Rolex.