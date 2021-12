Sergio Mayer no está detenido; esto respondió sobre su altercado con Javier Ceriani

Fue en la Expo Compositores 2021 cuando Sergio Mayer y el reportero de espectáculos Javier Cerani tuvieron un altercado debido a que el ex Garibaldi fue cuestionado sobre la aparición de su nombre en el libro “Emma Coronel y las otras señoras del narco”.

Lo que la periodista Anabel Hernández, autora del libro menciona en su investigación es que Sergio Mayer tenía una relación de amistad con Edgar Valdez Villareal “La Barbie”, uno de los narcotraficantes más poderosos de México y que Issabella Camil también frecuentaba a la esposa del capo.

Durante el evento Cerani preguntó sobre las acusaciones, pero no fue tomado de la mejor manera por el político y el incómodo momento se convirtió en un alterado en donde incluso se rumoró que Sergio había parado en la cárcel.

¿Qué dice Sergio Mayer?

El famoso uso sus redes sociales para expresar desde su punto de vista todo lo que había pasado en el encuentro, pero sobre todo para aclarar que no estaba en la cárcel. “Tranquilo después del evento de ayer, para los que me han preguntado si me iban a detener o que me detuvieron, no sé por qué habían dicho todo esto. Aquí andamos como siempre. Feliz de la vida, la verdad nos asiste y encantados nuevamente de saludarlos”, dijo a través de varias historias en su cuenta personal

En las imágenes se puede apreciar a un Sergio Mayer relajado y expresando su pensar sin temor a las represalias, otra de las cosas que pidió a sus seguidores es que no creyeran todo lo que las personas dicen sobre las celebridades. “No se crean todas las cosas que dicen y circulan por ahí, los quiero” agregó.

Seguir leyendo

Sergio Mayer vs Javier Ceriani: el momento exacto de la supuesta agresión al periodista de espectáculos

Javier Ceriani acusa a Sergio Mayer de golpearlo por preguntarle sobre libro de Anabel Hernández | VIDEO