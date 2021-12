Bella actriz mexicana le dio "El beso de la muerte" a famoso piloto español; esta es la TRÁGICA historia

Dicen que la realidad supera la ficción, y en ocasiones parece ser muy cierto, pues esta bella actriz mexicana vivió una trágica historia que podría ser digna de una película, la cual involucra a un famoso piloto español y una imagen que quedó grabada en la memoria de muchos como "El beso de la muerte".

Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer, conocida artísticamente como Linda Christian, nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el 13 de noviembre de 1923, y aunque su carrera como actriz no la desarrolló en nuestro país, es considerada una de las mexicanas más bellas del cine, quien conquistó Hollywood en las décadas de 1940 y 1950.

Era hermana de la querida actriz Ariadne Welter, y se dice que su fama creció en Estados Unidos gracias a su matrimonio y divorcio con el popular actor Tyrone Power, con quien tuvo dos hijas, Taryn, que siguió los pasos de sus padres como actriz y Romina que se dio a conocer como cantante.

Linda Christian nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el 13 de noviembre de 1923. Foto: Especial

Luego de su divorcio, Christian se volvió a casar en Roma con el actor británico Edmund Purdom, pero el matrimonio duró poco tiempo.

Linda hizo su debut en cine en "Up in Arms", coprotagonizada por Danny Kaye y Dinah Shore. Después de esta película, le sucedieron "Holiday in México" de 1946, "Green Dolphin Street" en 1947, y la que fue su película más conocida, "Tarzan and the Mermaids" (1948). Además, es reconocida por haber sido la primera chica Bond, en el año 1954, en el telefilme "Casino Royale".

"El beso de la muerte"

Un mes después de divorciarse de Tyrone Power, Christian fue vista con el piloto de carreras español Alfonso de Portago, de 28 años, quien participó en cinco Grandes Premios de Fórmula 1 para la escudería Ferrari y quien estaba casado con la estadounidense Carroll de Portago (más tarde Carroll Petrie).

En la carrera de autos Mille Miglia de 1957, Linda fue fotografiada con De Portago, en la foto se muestra a la famosa y bella actriz inclinándose para besar al piloto, esto antes de que éste volviera a la carrera y estrellara su Ferrari, un trágico accidente que no sólo cobró la vida de Alfonso, también la de su copiloto, Ed Nelson y nueve espectadores.

La imagen es parte del Archivo Bettmann, almacenado en la Instalación Nacional de Almacenamiento Subterráneo de Iron Mountain. Foto: Especial

La fotografía se hizo famosa en Italia y fue nombrada popularmente "Il Bacio della Morte" (El beso de la muerte) en referencia a la trágica y triste historia de Portago poco después de que se tomara la imagen. La revista Life dio fama a la instantánea después de que la publicara en su número de mayo de 1957, bajo el título "La muerte finalmente se lleva al hombre que la cortejó".

En entrevistas posteriores, Linda Christian recordó el momento: "Tuve una sensación extraña con ese beso. Hacía frío y me hizo mirar por primera vez a Nelson sentado detrás de él. Parecía una momia, gris, ceniciento, como hipnotizado. Tenía los ojos de alguien que había sufrido un impacto enorme", confesó.

