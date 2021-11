Famosa actriz chocó junto a importante político y no pudo regresar al CINE porque se desfiguró el rostro

El cine mexicano tuvo una época en la que se popularizaron las historias juveniles las cuales estaban llenas de rock and roll y eran protagonizadas por los iconos de la época, como era Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María e Hilda Aguirre, quien tuvo que dejar su carrera en el cine cuando chocó junto a un importante político y se desfiguró la cara.

La famosa actriz fue muy popular en la década de los 70, pues protagonizó la película "Sor Ye-yé" en donde compartió créditos con Sara García, Enrique Guzmán y Lina Canalejas, entre otros; así como "La hermanita dinamita", cinta en la que trabajó con Jorge Rivero, Fernando Luján y Roberto Cañedo.

A pesar de que contaba con un gran renombre, decidió retirarse de los escenarios después de tener un accidente junto a su ex esposo, el político Mariano González Zarur, quien fue gobernador de Tlaxcala del 2011 a 2017. La actriz sufrió graves daños en el rostro, por lo que ya no quiere salir en cámara.

Hilda Aguirre ícono de las películas musicales

Hilda Aguirre nació en Huimanguillo, Tabasco, el 11 de agosto de 1948, dentro de la familia creada por el abogado José Manuel Aguirre Colorado, quien trabajó en la Lotería Nacional, y María Amparo Oliveros. A diferencia de muchas actrices, la joven comenzó su carrera en la televisión conduciendo el programa TV Musical Ossart (1964).

Tras demostrar su talento, Hilda debutó en el cine con la película Qué hombre tan sin embargo (1965) estelarizada por Eulalio González "Piporro", Julissa, Enrique Rambal y Lucy Gallardo. Después de este papel le siguieron varios proyectos tanto en el cine y en la televisión.

Sor ye-yé (1967), La hermanita Dinamita (1970), Nadie te querrá como yo (1972), Oro blanco, droga maldita (1985), Eva secuestrada y Adán... ¡como si nada! (1995), son algunos de sus trabajos en la pantalla grande, mientras que en televisión participó en Bárbara (1971), Chispita (1983), Dulce desafío (1988), Cadenas de amargura (1991) y Mañana es para siempre (2008).

Hilda Aguirre se operó la cara 14 veces tras el accidente

La actriz tuvo dos matrimonios: el primero en 1973 con Alberto Arelle, un empresario libanés del que se divorció algunos años después. Luego contrajo matrimonio con Mariano González, ex gobernador de Tlaxcala y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quien se casó en 1983 y tuvo su segundo hijo un año después.

Hilda Aguirre se casó con Mariano González

La pareja vivía muy feliz hasta el día del accidente, ocurrido 31 de agosto de 1986, en donde chocaron contra un tráiler en la carretera México-Puebla mientras se dirigían a Tlaxcala, alrededor de las 3:00 am. Hilda Aguirre relató a la revista TV Notas que ella estaba viajando en el asiento trasero, por lo que su cara impactó en el lugar de adelante y se la rompió.

“Iba yo medio dormida y pensé que me había muerto, pero de repente dije: ‘no, mis hijos están muy chiquitos’, y en eso abrí los ojos. (...) Ahí la afectada fui yo; iba en la parte de atrás, me rompí la cara con el asiento delantero y si hubiera ido adelante, me hubiera degollado", aseguró a la popular revista de espectáculos.

La actriz que interpretó a Sor María reveló que en total se sometió a 14 operaciones para rehacer su rostro. También dijo que a pesar de haber hecho algunos papeles después del choque, actualmente ya no quiere aparecer en las pantallas debido a que, según sus propias palabras, se ve "horrible en cámara”.

"No, ya no retrato bien, hay ángulos que se me ven mal y no quiero causar lástimas; mejor ahí muere. Estoy muy tranquila y contenta con lo que soy y con lo que tengo", declaró Hilda Aguirre, quien actualmente disfruta del retiro y de la vida en familia junto a sus hijos Iván y Mariano.

