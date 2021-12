"Salí adelante": Lorena de la Garza revela que tuvo que vender cosméticos para superar una crisis financiera

Lorena de la Garza, actriz y comediante, se dedicó a la venta de productos de belleza y cubrebocas durante la pandemia para poder solventar los gastos de su casa, ante la falta de trabajo.

“Tenía algunos ahorros, pero con este tiempo sin trabajar fue complicado, entonces, me vi en la necesidad de empezar a vender productos de belleza, filtros de agua, cubrebocas. Lo padre es que salí adelante”, contó para el programa De Primera Mano.

Añadió que la pandemia ocasionó que muchas personas dejaran su zona de confort, “la vida te impulsa a salir adelante y hace cosas que no creías que podías hacer, no es que estén mal o bien, simplemente, te resguardas detrás de este telón sobre lo que sabes hacer y un día la vida te dice que no”.

La pandemia por coronavirus ocasionó que durante el 2020 diversas industrias, como en el caso del entretenimiento, debieron suspender sus actividades con el fin de evitar los contagios por coronavirus.

Dicha situación ocasionó que muchas de las personas tuvieran que buscar fuentes alternativas de ingresos y fueron varios artistas los que se dedicaron a realizar otras actividades.

“Aprendí a diversificarme, aprendí que cuando hay una situación complicada, los seres humanos tenemos que ir más allá de nuestros límites porque siempre hay un modo de salir adelante”, refirió en entrevista para Univisión.

Posteriormente, Lorena participó en el programa Dr. Cándido Pérez y en la puesta en escena “Toc Toc”. Ella siempre confió en que su situación mejoraría y regresaría a trabajar en lo que más disfrutaba.

