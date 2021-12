Gustavo Adolfo Infante se sinceró y reveló en qué negocios ha fracasado al intentar emprender | VIDEO

El periodista Gustavo Adolfo Infante contó que las ocasiones en las que ha intentado emprender un negocio las cosas no han salido bien.

“A veces uno quisiera intentarlo, yo cada vez que he intentado diversificarme y he fracaso en mi vida”, confesó el conductor en el programa De Primera Mano.

Ha intentado poner un restaurante, pero fue un proyecto que no logró consolidar y así le ha sucedido en otros negocios en los que ha intentado incursionar.

Ante dicho panorama, Gustavo Adolfo tomó la decisión de no volver a invertir en algo que no tenga relación con lo que sabe hacer, comunicación y periodismo, “es no poner los huevos en la misma canasta, si se cae uno y se rompe, tiene otros dos. Es muy importante eso. Ojalá la gente lo pueda lograr”.

Muchas personas que están involucradas en la industria del entretenimiento buscaron alternativas para poder generar ingresos, ante la pausa que existió a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Lorena de la Garza, actriz, vendió productos de belleza, filtros de agua y cubrebocas. “Tenía algunos ahorros, pero con este tiempo sin trabajar fue complicado, entonces, me vi en la necesidad de empezar a vender productos de belleza, filtros de agua, cubrebocas. Lo padre es que salí adelante”, contó para el programa De Primera Mano.

Ella refirió que aprendió a diversificarse ante el contexto en el que se vivió y en el caso de la industria del entretenimiento debió pausar sus actividades para mitigar los contagios por coronavirus.

Otros artistas que se emplearon en otras actividades fueron Héctor Soberón, Violeta Isfel, Mayra Rojas, Raúl Sandoval, Javier Ortiz, entre otros.

En el caso del cantante se dedicó a la venta de papel higiénico y servitoallas, además, de que vendió cosas que no usaban y que le representaron un ingreso.

