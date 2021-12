"No me siento responsable": ¿Alec Baldwin culpa a Halyna Hutchins de su muerte en el set de la película Rust?

"No siento culpa porque no me siento responsable". Así respondió Alec Baldwin cuando el periodista de ABC George Stephanopoulos le preguntó cómo se sentía tras la muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de Rust, quien perdió la vida por el impacto de una bala proveniente del arma que el actor manipulaba en el set de grabación el pasado 21 de octubre.

Aunque las autoridades de Nuevo México, Estados Unidos, no han fincado cargos contra el actor de 63 años, algunos integrantes del staff de Rust -como un técnico de iluminación y la responsable del guion- sí han demandado por negligencia en Los Angeles al actor y la responsbale de las armas, Hannah Gutiérrez Reed; al respecto, Baldwin insiste en que él jamás habria apuntado a alguien a propósito y mucho menos disparar: "yo no jalé el gatillo", insitió.

Por primera vez desde que ocurrieron los trágicos hechos, el actor habló -por momentos entre lágrimas- sobre lo que pasó ese día durante el rodaje en el rancho Bonanza Creek. El tres veces ganador del Emmy confesó que ha sido muy duro todo y que probablemente la muerte de Halyna signifique el fin de su carrera, "me importa un carajo ahora...esto es lo peor que me ha pasado", dijo.

"Mi corazón está roto... Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia", sentenció Baldwin.

Días antes de morir, Halyna compartió una foto del staff de Rust. Foto: IG

¿Culpa a Halyna del accidente que le costó la vida?

En la primera parte de la entrevista llamada "Alec Baldwin: Unscripted", el actor confesó que tras el fatal incidente en el set de rodaje de Rust se encuentra exhausto, pues lleva semanas sin dormir y que cuando lo logra, lo persiguen pesadillas en las que aparecen armas que se disparan. Sin embargo, insiste en que no jaló el gatillo del arma y que, a más de mes y medio, todavía no lohgra concebir cómo es que una bala real llegó al revólver que usaría en la grabación. "Sé que hay un responsable, pero no soy yo", sentenció.

Al reiterar que no es el responsable de la muerte de la directora de fotografía de 42 años, el actor de Enamorándome de mi ex incluso se atrevió a responsabilizarla por el accidente. Dijo a Stephanopoulos que él estaba sosteniendo el arma en la dirección que ella le había dicho que lo hiciera, luego sonó la detonación y Halyna cayó al piso. "Me quedé parado junto a ella 60 segundos y pensé ¿se desmayó?", recordó.

No fue sino hasta una hora después que le dijeron que la directora estaba muerta, cuando entendió lo que había sucedido: una bala real había salido de la pistola que se supone estaba fría (en la industria se le dice así a un arma que no está cargada con proyectiles de verdad). "Yo confié en la persona encargada de esa tarea cuando me dio el revólver", precisó.

¿Debía Alec Baldwin revisar el arma?

Desde el incidente en el set de Rust, hay muchas opiniones divididas. Mientras que algunos consideran que el responsable de revisar que las pistolas que se utilizarán en una película no estén cargadas con balas reales es precisamente la persona de armería; muchos otros creen que el actor o actriz que la usará también debe revisarla antes de manipularla. Alec Baldwin difiere de esta segunda aseveración.

Incluso el actor George Clooney opinó al respecto y dijo que los actores deben ser responsables y revisar las armas cuando se las entregan. Al respecto, el actor de Rust consideró que en su caso, muchas personas dieron un punto de vista innecesario y aseguró que en más de cuatro decádas de carrera, ha manejado tantas como cualquier actor en películas, ya sea disparando o siendo disparado: "En ese tiempo, tenía un protocolo y nunca me defraudó", agregó Baldwin.

SIGUE LEYENDO:

Rust: Alec Baldwin protegido legalmente contra demandas que puedan surgir

Caso Alec Baldwin: denuncian que personas descontentas pudieron "sabotear el set"