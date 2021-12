“Rust”: Encargada de armas confiesa que no revisó bien antes de la fatal escena de Alec Baldwin

La encargada de armas en la película “Rust”, Hannah Gutierrez-Reed, confesó a la policía que “no checó demasiado” el arma que usó Alec Baldwin en la escena en la que mató accidentalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins.

Tras la fatal escena en “Rust”, en la que también resultó herido el director de la película, Joel Souza, de 48 años, autoridades investigan lo sucedido y no descartan que tanto el actor Alec Baldwin como la armera enfrenten cargos criminales, señala la agencia AFP.

Te puede interesar: “Rust” está maldita; así luce el brazo de colaborador que fue picado por araña venenosa | IMÁGENES FUERTES

Autoridades investigan cómo es que las balas reales pudieron haber llegado al arma que se usó en la escena el pasado 21 de octubre, para ello fue interrogada Hannah Gutierrez-Reed quien detalló que ella fue quien cargó el arma Colt. 45 con cinco balas falsas.

Halyna Hutchins, directora de fotografía que murió en el set de "Rust". Foto: Instagram

Sin embargo, llegó el momento del almuerzo y guardó el arma en un cofre que mas tarde se abrió para la escena, en donde se la entregó a otro miembro del equipo justo antes de escuchar el disparo en el que falleció Hutchins de 42 años.

Hannah indicó que no revisó bien el arma pues ya la había cargado antes del almuerzo: “Tuvimos siempre el arma antes de eso, y nada pasó, y no estaba ahí, y no se suponía que ellos halaran el martillo del arma”.

¿Alec Baldwin irá a la cárcel?

Alec Baldwin podría enfrentar cargos criminales luego por la muerte de Halyna Hutchins, informaron autoridades que puntualizaron en las demandas que tiene el actor tras el desafortunado evento en el set de filmación.

En una de las demandas presentadas contra el actor lo acusan de disparar “sin razón”, pues en la escena debía apuntar directo a la cámara en la que estaba la directora de fotografía; sin embargo, no era obligatorio abrir fuego en ese momento.

Te puede interesar: Rust: Alec Baldwin protegido legalmente contra demandas que puedan surgir

Set de "Rust". Foto: AP

Además, surgieron otras acusaciones relacionadas con la falta de seguridad en el set de “Rust”, pues algunos de los trabajadores señalaron que no se contaban con las medidas necesarias, incluso hubo renuncias el mismo día del accidente.

En el lugar la policía incautó más de 500 balas, algunas de ellas falsas y otras reales, señala AFP. Por ello, se investigó el origen de las balas reales señalando que son de varias fuentes, una de ellas Seth Kenney que habría entregado "munición recargada”; es decir, balas que fueron ensambladas con varios componentes, y no reales.

SIGUE LEYENDO:

Técnico de Rust denuncia a Alec Baldwin por negligencia: "Sostuve a Halyna mientras se desangraba"

Tras muerte en el set de “Rust”, piden dejar armas por efectos especiales

Alec Baldwin: Esposa del actor explota contra lo paparazzis, "nos han perseguido", asegura