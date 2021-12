Montserrat Oliver se operó tras perder la vista por el Covid-19

Montserrat Oliver se contagió de Covid-19 hace unos meses y tuvo secuelas que le afectaron la vista a tal punto que ya no podía reconocer a las personas o cosas de cerca.

Tras la inauguración de un restaurante donde fue madrina, la modelo y conductora reveló las secuelas que le dejó la enfermedad; aunque señaló que no le dio tan fuerte, se tuvo que operar para recuperar la visión.

"Gracias a Dios no me dio tan fuerte, sí tuve algunas secuelillas de que se te cae el pelo un poquito, de que no veía bien con un ojo, que me tuve que operar, pero ya todo bien", señaló Montserrat Oliver y agregó que es mejor vivir bien, con responsabilidad, que estar encerrada con miedo y no vivir.

"Yo no veía muy bien de cerca, obvio porque entre más edad, menos ves, pero de repente, de un día para otro ya no sabía qué veía en el celular, si era un perro o un humano. Decía yo, 'qué me está pasando', entonces me dijeron 'No, sabes qué, se aceleró del ojo, entonces te operamos, te ponemos un lente y te evitas la operación cuando estés grande'", señaló.

"Me operé un ojo para empezar y ya veré si el otro me lo opero, pero ahí vamos. Ahora con este ojo veo muy bien de cerca, pero no veo bien de lejos (con el operado) y con el no operado no veo bien de cerca, pero veo muy bien de lejos", agregó

Recordó sus motivos para no revelar sus preferencias sexuales

Al ser cuestionada sobre su sexualidad y los motivos por los que lo ocultó durante un tiempo, señaló que cada persona lo vive de forma individual y hace las cosas cuando está lista.

Montserrat y Yaya se casaron hace menos de dos años (Foto: @montserrat33)

"A veces siento que a las nuevas generaciones les es más fácil, cada quien lo vive personalmente y a su tiempo. Cada quien va haciendo las cosas cuando están listos y al tiempo que tienen que hacerlo. Que no se sientan presionados, que no dejen de ser quienes son y que no los presione nadie", aseguró.

"Si tú vas con una pareja heterosexual nunca le hacen preguntas de sexo, por qué a la gente gay sí. Yo soy yo, yo tengo muchas cualidades y defectos, pero yo soy yo, antes de que me gusta o no me gusta en cuestión sexo", finalizó.

SEGUIR LEYENDO:

"Tempranillo": Andrea Legarreta se burla de Lucía Méndez por confundir el tipo de vino con un momento del día | VIDEO

"A ver si agarras algo, enano": Gustavo Adolfo Infante reveló la vez que Lucía Méndez irrumpió en una fiesta, borracha