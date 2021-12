Así de hermosa luce Catherine Zeta-Jones a sus 52 años

Catherine Zeta-Jones volvió a encender las redes sociales con toda su hermosura a sus 52 años. La actriz galesa cuenta con una considerable popularidad en la red social Instagram, donde cuenta con más de 3.9 millones de seguidores en la actualidad.

Por su parte, hace unos meses Catherine habló de la sobre el movimiento Me too y su experiencia personal en situaciones de vulnerabilidad. La también bailarina dijo que no tuvo que pasar por experiencias desagradables en sus primeros casting y que luego comenzó a salir con el icónico actor. “Y cuando me mudé a Hollywood, no pasó mucho tiempo antes de que conociera a mi futuro esposo, así que todos sabían que estaba con Michael Douglas”y “No sé si estar con Michael fue beneficioso, pero tal vez significó que no estaba en entornos donde hubiera sido vulnerable de otra manera” indicó la protagonista de “La máscara del Zorro”.

Catherine Zeta-Jones colgó, hace varias horas, una pic en su perfil de Instagram que desataron todos los suspiros de sus fans virtuales. En ellas se puede ver a la morocha norteamericana tomándose una fotografía muy natural. La artista europea lució un traje de baño color negro, un sutil make up y su cabello suelto.

La bella Zeta-Jones obtuvo cientos de mensajes de parte de sus seguidores. “Viento y lluvia aquí en el Reino Unido. Disfruta de los celos, no”, “Realmente hizo inversiones sabias, mi señora” y “La más Bella Indiscutiblemente; te ves Maravillosa, muy pero muyyy Linda...” son algunos de los comentarios más notorios de su público.

Este post recibió una catarata de likes superando de manera inmediata los quince mil doscientos corazones en la popular plataforma propiedad de Facebook. “Ha salido el sol” fue el corto pie de foto que acompañó la imagen escogida por la mujer de Michael Douglas.