Altair Jarabo: Estos son los mejores looks de la bella actriz en este 2021 | FOTOS

Desde hace ya varios años, Altair Jarabo está posicionada como una de las figuras femeninas más queridas y reconocidas de la televisión mexicana pues ha demostrado ser una talentosa actriz todoterreno, además, también ha destacado por poseer uno de los rostros más bellos de la farándula y por su desarrollado sentido de la moda, por lo que será de esta última faceta de la que hablaremos en esta ocasión y te mostraremos algunos de los looks más espectaculares de la bella actriz en este 2021.

Mejores looks de Altair Jarabo en 2021

Para empezar el año, Altair Jarabo derrochó elegancia en las calles de Paris y demostró cómo es un outfit para el invierno sin perder la clase, pues lució hermosa portando un grueso abrigo para protegerse de la nieve, también portó una bufanda y guantes que permitieron que el elemento central fuera la belleza de su rostro y su espectacular cabellera.

Una vez entrada la primavera, Altair Jarabo sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram al publicar una sesión de fotos en las que apareció derrochando sensualidad pues se dejo ver luciendo un traje sastre en color rosa, sin embargo, lo que llamó la atención fue que no utilizó una blusa dejando al descubierto su torso, el cual, únicamente fue adornado con un dije que pendía de su cuello.

Otro de los outfits más espectaculares que lució Altair Jarabo fue cuando posó para la revista People, en esa ocasión, la querida actriz apareció portando un espectacular vestido que la hizo parecer como una auténtica hada, en esa ocasión, la actriz de 35 años acumuló cerca de 130 mil likes en su Instagram.

El vestido de su boda no podía quedar fuera de esta lista y es que Altair Jarabo lució radiante con un elegante vestido de color blanco que fue considerado por muchas personas como “sencillo”, no obstante, la actriz demostró que no es necesario lucir un vestido abultado y lleno de adornos para lucir hermosa y sobretodo, enamorada.

En otra sesión para una revista, Altair Jarabo posó con un atuendo plateado junto a otras bellas mujeres de la industria del espectáculo como Claudia Martín, Shanik Aspe y Jimena Gallego, no obstante, fue la actriz de 35 años quien acaparó la atención, pues lució verdaderamente espectacular.

Hace unas semanas, Altair Jarabo dejó ver lo enamorada que está de Frédéric García y asistió con su esposo a un evento de una prestigiosa revista y la actriz acaparó la atención de los medios debido a que portó un elegante vestido dorado, no obstante, la también modelo se mostró tan segura de su belleza que se dejó ver sin una sola gota de maquillaje.

