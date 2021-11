Altair Jarabo podría congelar sus óvulos para asegurar su maternidad, así lo reveló la bella actriz: VIDEO

Hace unos días, Altair Jarabo y su flamante esposo, el empresario de origen francés, Frédéric García, acudieron a un evento de una reconocida revista y fueron de las personalidades más destacadas que desfilaron por la alfombra roja pues la pareja dejó ver que aún están viviendo su luna de miel, por lo que durante su encuentro con los medios el tema de la maternidad no pudo evitar salir a flote y la bella actriz sorprendió al revelar que podría congelar sus óvulos.

La enamorada pareja que contrajo matrimonio el pasado mes de agosto fue cuestionada por los medios sobre la posibilidad de que se conviertan en padres en los próximos meses, sin embargo, la actriz fue la primera en responder y aseguró que, por el momento, no tienen planeado agregar un nuevo miembro a la familia, pues quiere disfrutar a su pareja.

“Vamos por pasos, no lo descarto, pero disfrutarlo un ratito para mi sola”, señaló Altair Jarabo refiriéndose a Frédéric García, quien luego de las palabras de su esposa, tomó la palabra para respaldar su posición y señaló que, aunque los bebés siempre son bienvenidos, “primero está la chamba” pues recalcó que ambos tienen agendas sumamente ocupadas en cuanto a trabajo.

¿Altair Jarabo congelará sus óvulos?

En el mismo encuentro con los medios y ante la negativa de convertirse en madre en los próximos meses, Altair Jarabo, fue cuestionada sobre si tiene considerado congelar sus óvulos para poder convertirse en madre en un futuro, por lo que la actriz sorprendió al declarar que no lo ha descartado pues es una práctica que ella recomienda para “comprar tiempo”.

“No lo descarto, es más, siempre impulso a las mujeres a que tomen esa decisión responsable y que compren tiempo. No debe haber tabú, es una herramienta de la ciencia, de la tecnología, que, al revés, es como un seguro que ojalá no se use pero que está ahí en caso de que algo pase en la vida porque nunca se sabe”, aseveró Altair Jarabo, quien actualmente tiene 35 años.

Confiesa que tiene nuevo proyecto y revela si su esposo es celoso

Altair Jarabo confesó que se encuentra muy feliz por todo lo que ha acontecido en su vida en los últimos meses y señaló que no cabe de la emoción por pasar la primera navidad como marido y mujer con Frédéric García, pues señaló que se encuentran más que enamorados, además, como se mencionó antes, descartó la posibilidad de convertirse en madre por la carga laborar de ambos, incluso reveló que será en enero cuando empiece a grabar su nuevo proyecto, sin embargo, no quiso revelar más detalles por lo que se espera que sea en las próximas semanas cuando se den a conocer todos los pormenores de la producción en la que participará.

Respecto a esta situación, el empresario francés fue cuestionado sobre si se pone celoso de los galanes con los que trabaja en las telenovelas, por lo que se mostró muy seguro de sí mismo y afirmó que no hay razón para estar celoso pues Altair Jarabo es muy profesional en su trabajo, motivo por el que se siente muy orgulloso del trabajo de la actriz, quien en respuesta enfatizó que su esposo no tiene motivos para celarla pues está completamente enamorada.

