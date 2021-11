Conoce la nacionalidad de Altaír Jarabo y de dónde viene su familia

Altaír Jarabo nació el 7 de agosto de 1986 en la Ciudad de México. Hija de dos escritores de telenovelas, Salvador Jarabo y Alba García, Altaír inició desde muy pequeña en el mundo de la actuación. Con apenas 8 años de edad, sus padres la hicieron debutar en el melodrama de TV Azteca El peñón del amaranto (1993). Su primera experiencia resultó ser un éxito al que luego le siguió un buen tiempo de sequía actoral. Esta primera novela, reveló alguna vez Altaír, la escribieron sus padres y ellos mismos decidieron que formara parte de ella. “Lo decidieron mis papás y después de esa no hice nada, como hasta el 2002".

“Escribieron esa telenovela, y muchas otras para Televisa, pero se produjo esa de una manera muy especial, tuvo éxito y ahí participé yo”, contó la actriz. Otro de los melodramas al que dieron vida los padres de Altaír fue Cuento de Navidad (1999), también para Televisa, que fue protagonizado por Fernando Colunga. Luego la carrera de su padre se encaminó más para el lado de los efectos especiales sin embargo, la talentosísima Altaír quedó ya consagrada en el rubro.

"La verdad es que a mí me tomó por sorpresa, más bien esta carrera me adoptó, yo me adapté a ella y descubrí un mundo padrísimo que me ha tratado muy bien y en el que he tenido mucha suerte y oportunidades”, confesó la joven intérprete de trabajos como Inocente de Ti, En Nombre del Amor, Que te perdone Dios y muchos otros.

Altair Jarabo y Frédéric García

Este año la actriz se casó con Frédéric García, un empresario y excónsul honorario de Francia, oriundo de Toulouse, radicado ya hace muchos años en la Ciudad de México. Luego de seis meses de noviazgo la pareja decidió comprometerse. “Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz”, manifestó Altaír Jarabo al anunciar por redes sociales su compromiso con Frédéric.

Altaír Jarabo posando. Fuente; Instagram Altaír Jarabo

Hasta entonces Altaír había mantenido bastante hermetismo en los detalles de la relación, sin revelar la identidad del novio. Sin embargo, aseguró más de una vez que se encontraba plenamente enamorada y feliz. La pareja disfruta de su presente y mira con esperanza el futuro. ¿Te imaginabas estos datos de la vida de Altaír Jarabo?