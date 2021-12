Raúl Velasco: Así fue el día que HUMILLÓ al Coque Muñiz en “Siempre en Domingo” | VIDEO

En las últimas semanas el nombre de Raúl Velasco ha aparecido de forma recurrente en diversos medios, sin embargo, las razones no son muy buenas debido a que han recordado al emblemático conductor de “Siempre en domingo” por los desplantes y groserías que les hacía a sus invitados y en esta ocasión, recordaremos uno de esos lamentables episodios en el que la víctima fue Jorge “Coque” Muñiz, quien terminó regañado y humillado por el polémico presentador.

Todo ocurrió en el año de 1985 cuando el hijo del “Lujo de México” fue seleccionado como uno de los artistas mexicanos que representarían al país en el Festival OTI, por lo que casi por protocolo los finalistas debían presentarse en “Siempre en Domingo” para que los conociera el público mexicano y fue en dicho programa donde “Coque” Muñiz terminó regañado por un motivo que dividió opiniones.

Durante su presentación en “Siempre en Domingo”, el joven Coque Muñiz interpretó el tema “De aquí a la luna”, sin embargo, realizó playback y al terminar su espectáculo se acercó Raúl Velasco al escenario para ponerlo en evidencia y regañarlo por presentarse con cierta ventaja respecto a los otros competidores.

“Estoy diciéndole a Jorgito que me parece que debemos de ser justos y equitativos con todos los que participan en el festival y se lo digo al público: ¡hizo playback! No hizo una canción en vivo, lo cual no permite competir con igualdad de circunstancias con los demás competidores”, señaló Raúl Velasco.

Tras el enojo de Raúl Velasco, “Coque” Muñiz pudo replicarle al conductor y le mencionó que en el festival OTI sí había cantado él, pero que en ocasiones en necesario hacer playback para que todo saliera a la perfección, en especial en programas de televisión de la envergadura de “Siempre en Domingo”, sin embargo, Velasco no estuvo de acuerdo y posteriormente le pidió que repitiera su interpretación, pero con sus nervios y con su propia voz para estar en igualdad de circunstancias con los otros participantes, por lo que el hijo de Marco Antonio Muñiz tuvo que repetir su número.

Coque Muñiz culpa a un técnico por el error

Luego de varios años del penoso momento, Coque Muñiz recordó en una entrevista que todo el sobresalto de Raúl Velasco se originó gracias a un error del técnico de sonido, quien se confundió y en lugar de poner la pista sin voz, puso en la que sí cantaba, por lo que al escucharla, no pudo hacer nada y decidió seguir su interpretación, no obstante, ha confesado que este bochornoso episodio lo marcó de por vida y prueba de ello es que nunca más volvió a utilizar el playback como un recurso en sus presentaciones.

