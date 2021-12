Raúl Velasco vs Luis Miguel: ¿por qué el conductor NO QUERÍA al "Sol de México"?

Raúl Velasco se convirtió en uno de los presentadores más importantes de nuestro país, gracias a su programa Siempre en Domingo, que estuvo al aire por casi 30 años. Ahí se presentaron personajes de talla mundial, que acudían a promocionar conciertos o nuevas producciones discográficas.

Fue transmitido por primera ocasión el 14 de diciembre de 1969 y su última emisión se dio el 19 de abril de 1998. Pero ese programa era uno de los más grandes objetivos de cualquier artista que intentara comenzar en el mundo de la música o el espectáculo. Esto incluye a Luis Miguel y a su promotor, Luis Rey.

En el cuarto capítulo de la tercera temporada de Luis Miguel: La Serie, se muestra la relación que El Sol tuvo con Raúl Velasco, misma que no fue nada sencilla, porque existían muchas diferencias entre ambos. Después de mucho tiempo, Luis Miguel tuvo la oportunidad de acudir a Siempre en Domingo, pero no fue por invitación de Velasco, incluso fue en contra de su voluntad.

Raúl Velasco y Luis Miguel nunca se llevaron bien

FOTO: Twitter

Raúl Velasco fue obligado a recibir a Luis Miguel

A pesar de la insistencia del padre de Luis Miguel, Luis Rey, Raúl Velasco nunca quiso invitarlo a Siempre en Domingo, porque no quería a nadie que no tuviera a un representante cercano a él o a un artista de una disquera con la que tuviera relación. Esto porque no recibiría dinero por apoyar su carrera.

Después de varios años de esfuerzo de Luis Rey, pudieron ir a Siempre en Domingo. Fue el 17 de enero de 1982 cuando recibió la oportunidad de presentarse en el programa. Pero no fue por invitación de Raúl Velasco, sino por petición de Emilio Azcárraga Milmo y de Arturo Durazo, razón por la que el productor y conductor no pudo ni dar su opinión al respecto.

A pesar de que las cosas se fueron enfriando, en realidad nunca se llevaron bien. Raúl Velasco nunca tuvo una buena relación con Luis Miguel y cuando estaban juntos en algún programa, tenían que fingir que todo marchaba muy bien.

SEGUIR LEYENDO:

Raúl Velasco maltrataba a los artistas en "Siempre en Domingo"; así eran sus desaires

Raúl Velasco: el día que HUMILLÓ a un cantante y casi lo CORREN de "Siempre en Domingo"

María Elena Velasco: Ellos son TODOS los HIJOS de “La India María” | FOTOS